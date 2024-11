Украинската зима: Борба за светлина, топлина и надежда

У краинските зими, и без това сурови, сега изглеждат още по-страшни, тъй като войната ги превърна в арена на изпитания. Безмилостните атаки срещу ключовата енергийна инфраструктура задълбочават тревогите за оцеляване и устойчивост, предаде ВВС.

Сред хаоса от усукан метал, маслени локви и стени, осеяни с шрапнели, едно неочаквано зрелище привлича погледа: сняг в топлоелектрическа централа. С приближаването на поредната украинска зима турбинната зала кипи от дейност.

Инженери се борят да ремонтират каквото е възможно и да разчистят каквото не може да бъде спасено след поредния руски въздушен удар.

Russia's early morning missile attack on Ukraine has targeted electricity and water infrastructure across the entire country.



Temperatures are sub-zero, this clearly being an attempt to freeze millions of people to death.



Russians are really not like us. pic.twitter.com/4aX2wtUTFO