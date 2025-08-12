Украинската операция в Курск - успех или провал?

У краинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия. В определен момент бяха окупирани над 1300 квадратни километра от територията на Русия, съобщи Deutsche Welle.

Какво се случва година по-късно?

През август 2024 година украинските части преминаха руската граница и бързо напреднаха в Курска област - на 30 км във вътрешността на Русия, завземайки град Суджа, припомня АРД. Руската армия беше тотално изненада в началото.

Година по-късно украинският президент Володимир Зеленски определи офанзивата като историческа операция. "Пренесохме войната на територията на агресора и все още оперираме там", каза той в едно от своите видеообръщения. Във време, в което мнозина бяха на път да загубят вяра в Украйна, украинците демонстрираха, че знаят какво правят, допълни той.

За първи път след ВСВ чужда армия влиза в Русия

Зеленски не спомена каква територия в Курск все още е под контрола на украинската армия. Миналата година в определен момент бяха окупирани над 1300 квадратни километра. За първи път след Втората световна война на руска територия влезе чужда армия. За Украйна това беше първата значима офанзива от дълго време.

В предходните седмици и месеци от украинска страна постъпваха най-вече лоши новини за състоянието на фронта. На изток украинската армия трябваше да отстъпва все повече и повече. Още тогава Русия успя да завладее много области най-вече в региона около Покровск. Събитията в Курск първоначално успешно откониха вниманието.

Ролята на севернокорейските войници

"Много от нашите войници по целия фронт бяха много въодушевени", казва пред АРД за тогавашните събития военният експерт Олексий Хетман. Той гледа на Курск не само като на символичен успех, укрепил морала на военните. "Руснаците започнаха да събират войските си, изтегляйки ги от различни участъци на фронта. Не само от Харков и Суми - те дори изтеглиха персонал от единствения си самолетоносач." По думите на експерта Русия е разположила до 90 000 войници в тази част от фронта.

В Курск Русия заложи и на съюзниците си от чужбина, припомня германската обществена медия. За първи път на руска страна във войната срещу Украйна застанаха и севернокорейски войници. Смята се, че Ким Чен Ун е изпратил 10 000 войници в Русия - цифра, която в крайна сметка бе потвърдена официално и от Кремъл.

Оценките за операцията са различни

Но още през март тази година украинската армия се изтегли почти изцяло от Курск. Някои наблюдатели задават въпроса дали операцията не е трябвало да бъде прекратена по-рано. Бившият украински министър за временно окупираните територии Вадим Черниш казва: "В течение на годината загубихме три пъти повече украинска земя, отколкото успяхме да задържим за кратко време в Курск."

Още от самото начало в украинското общество имаше различни мнения по отношение на офанзивата в Курск, посочва АРД. В допитване, проведено по това време, 34 процента възприемат акцията положително, 35 процента имат по-скоро негативна позиция, а останалите се въздържат.

Все по-силен обстрел срещу Суми

В деня на годишнината от офанзивата в Курск Зеленски посети войниците, участвали в операцията, и им благодари. "Благодарение на това, че заловихте над 1000 руснаци, успяхме да приберем над 1000 украински войници вкъщи." Украинската армия успя да плени в Курск много руски войници, някои от които по-късно бяха разменени за украински пленници.

Войниците, който Зеленски посети в деня на годишнината, сега са разположени в Суми. Сумска област граничи с Курск обяснява АРД. А след изтеглянето на украинската армия от Курск тя е обект на все по-интезивни атаки. Руската армия до момента окупирала около 200 квадратни километра от Суми - по-малко от един процент от цялата област.