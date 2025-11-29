Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, вече пътува към САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия, съобщи Укринформ.
"Рустем представи доклад днес и задачата е ясна: бързо и по същество да се изработят необходимите стъпки за прекратяване на войната", написа Зеленски в платформата "Екс", цитиран от Ройтерс.
Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре.
A delegation of senior Ukrainian government officials is travelling to the US for talks with their American counterparts on Sunday about a proposed peace plan to end the war in Ukraine.https://t.co/1DYJ7MJ5eW— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 29, 2025