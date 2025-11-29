Свят

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре

29 ноември 2025, 14:19
Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, вече пътува към САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия, съобщи Укринформ. 

"Рустем представи доклад днес и задачата е ясна: бързо и по същество да се изработят необходимите стъпки за прекратяване на войната", написа Зеленски в платформата "Екс", цитиран от Ройтерс. 

Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре. 

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Володимир Зеленски Рустем Умеров Украинска делегация Преговори САЩ Русия Прекратяване на войната Дипломация Съвет за национална сигурност Женева
Последвайте ни

По темата

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Сняг заваля в района на Пампорово

Сняг заваля в района на Пампорово

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 18 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 17 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 16 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 18 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 4 минути

Все още не е известно кой стои зад нападението

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Свят Преди 26 минути

Някога сред най-демократичните държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

България Преди 1 час

За повечето области се предлага поскъпване

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Любопитно Преди 1 час

Гастритът може да се прояви внезапно или да стане хроничен, като ранното разпознаване на симптомите е ключово за ефективно лечение и трайно облекчение

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Свят Преди 2 часа

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето

<p>Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд</p>

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Любопитно Преди 2 часа

Астероид 433 Ерос ще прелети на безопасна дистанция от Земята и ще бъде видим в продължение на седмици с аматьорски телескопи

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Свят Преди 2 часа

Полицията съобщи, че групи демонстранти са започнали да спират движението по магистралите, както и по пътищата около града

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

България Преди 2 часа

В противен случай ще го атакуваме в Съда, закани се лидерът на „ДПС-Ново начало”

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Свят Преди 2 часа

Борисов коментира, че ако в момента правителството се разклати и падне, цените ще се повишат, защото няма да има контрола, който се налага в момента

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

България Преди 2 часа

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата

<p>Премиерът разясни ситуацията с проливните дъждове в Благоевградско</p>

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Свят Преди 3 часа

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 3 часа

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

Свят Преди 3 часа

Boeing E-6B Mercury е наблюдаван за последно, когато самолетът е пресичал Атлантическия океан

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

България Преди 3 часа

По време на случилото се няма пострадали

<p>Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната</p>

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

България Преди 3 часа

Той добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Свят Преди 3 часа

Част от техническото оборудване в обекта е повредено

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Марта Стюарт изпече 26 пая и… замина на приключение!

Edna.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

100 милиона за Балеба? Пол Скоулс постави под въпрос инвестицията на Ман Юнайтед

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг

Nova.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg