Ученичка почина след нечовешко наказание - 100 коремни преси за закъснение

Ш естокласничка загуби живота си в Мумбай в петък, почти седмица след като според съобщенията била принудена да направи 100 коремни преси като наказание за това, че е закъсняла за училище.

Ученичката посещавала частно училище в Сативали, район Палгар, щата Махаращра. Момичето е починало в болница в Мумбай в петък вечерта, което е наложило властите да започнат разследване на трагичния инцидент, съобщава Hindustan Times.

Образователният инспектор Пандуранг Галанге заяви, че е започнала проверка за причината за смъртта на детето.

„Разследването ще установи точната причина за смъртта ѝ“, каза той. Все още не е подаден сигнал в полицията.

Според доклада, цитиран от членове на Махаращра Навнирман Сена (MNS), училището е накарало общо петима ученици да направят по 100 коремни преси за закъснение на 8 ноември. Лидерът на MNS от Васай, Сачин Море, твърди, че момичето е било наказано въпреки съществуващи здравословни проблеми.

Нечовешко наказание

Майката на момичето заяви, че дъщеря ѝ е починала в резултат на „нечовешко наказание“, наложено от учителката, която я накарала да прави коремни преси с ученическата чанта на гърба си. Тя добави, че здравословното състояние на детето ѝ се е влошило рязко след прилагането на телесното наказание.

„След наказанието тя изпитваше силна болка в шията и гърба и не можеше да стане“, разказа майката. Когато отишла в училището и се срещнала с учителката, след като научила за инцидента, ѝ било казано, че учениците са наказани за закъснение. Тя също така твърди, че учителката е оправдала наказанието, като обяснила, че иначе родителите обвиняват учителите, че не преподават правилно, въпреки заплащането на таксите.

„Казах на учителката, че наказването на учениците не означава да ги принуждава да правят коремни преси с чанти на гърба.

Учителката наложи на дъщеря ми нечовешко наказание, което доведе до смъртта ѝ“, добави майката.

Учител от същото училище коментира: „Не се знае колко коремни преси е направило това дете. Наистина не може да се каже дали е починало заради това или по друга причина“.