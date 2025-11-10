Учени установиха, че колбасите променят мозъка

И зследвания от последните години свързват честата консумация на ултрапреработени храни с редица заболявания, включително диабет, сърдечно-съдови и съдови заболявания на мозъка, както и деменция. Ново международно проучване изследва връзката между консумацията на такива продукти и структурата на човешкия мозък.

В изследването са използвани данни от около 30 000 души на средна възраст, участници в британската база данни UK Biobank. Работата е извършена от лабораторията O’BRAIN Lab към Хелзинкския университет, която изучава връзката между мозъка и затлъстяването, в сътрудничество с Монреалския неврологичен институт.

Резултатите показват, че високата консумация на ултрапреработени продукти - като колбаси, наденици, чипс и газирани напитки - е свързана със структурни промени в определени области на мозъка, които регулират хранителното поведение: хипоталамуса, амигдалата и дясното прилежащо ядро.

Тези храни активират цикъл на преяждане, който създава порочен кръг: колкото повече човек яде колбаси и подобни продукти, толкова повече му се иска да продължи. Според учените най-силно въздействие върху мозъка оказват емулгаторите - вещества, които позволяват смесването на иначе несмесваеми компоненти, например вода и мазнина.

Въпреки това изследователите подчертават, че не всички преработени храни трябва да се избягват. Например продуктите от растителен произход, като замразените зеленчуци, не носят вреда. Същото се отнася и за пастьоризираното мляко.

Учените уточняват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се установят по-прецизни причинно-следствени връзки. Но още сега те настоятелно препоръчват да се ограничат или изключат от менюто колбасите и надениците, тъй като те могат да повлияят не само на физическото, но и на психическото здраве.