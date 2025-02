Агенция за контрол на лекарствата в САЩ одобри трансплантацията на свински бъбрек

Д ве американски биотехнологични компании съобщават, че Агенцията по храните и лекарствата им е разрешила да провеждат клинични изпитвания на техните генно редактирани свински бъбреци за трансплантация на хора.

United Therapeutics заедно с друга компания, eGenesis, работят от 2021 г. насам върху експерименти за имплантиране на свински бъбреци на хора: първоначално на пациенти в мозъчна смърт, а напоследък и на живи реципиенти.

Застъпниците се надяват, че този подход ще помогне за справяне с острия недостиг на органи. Повече от 100 000 души в Съединените щати очакват трансплантация, включително над 90 000 души, които се нуждаят от бъбреци.

Одобрението на United Therapeutics, обявено в понеделник, позволява на компанията да развие технологията си в посока към лицензиран продукт, ако изпитването е успешно.

