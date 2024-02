Убийството на Джем Мастър Джей: Двама мъже са признати за виновни за смъртта му

Д вама мъже са признати за виновни за убийството на звездата на Run-DMC Джем Мастър Джей.

Неговият кръстник Карл Джордан-младши и приятелят му от детството Роналд Уошингтън бяха осъдени за убийството на диджея, което според прокурорите е било отмъщение за това, че са били отстранени от сделка с кокаин.

BREAKING: Two men have been found guilty of the murder of Run-DMC star Jam Master Jayhttps://t.co/5erXieHPPV — Sky News (@SkyNews) February 27, 2024

37-годишната жертва, чието истинско име е Джейсън Мизел, е прострелян смъртоносно в главата в звукозаписното си студио в Ню Йорк през 2002 г.

Това е едно от най-известните убийства в хип-хопа, наред с убийствата на рап иконите Тупак Шакур и Notorious B.I.G.

В заключителната си реч помощник-адвокатът на САЩ Арти Макконъл заяви пред съдебните заседатели, че "20 години са много, за да се чака справедливост... не позволявайте това да продължи и минута".

Рапърът Джем Мастър Джей е убит от кръщелника си и приятел от детството

Както 59-годишният Уошингтън, така и 40-годишният Джордан не се признават за виновни за убийството и не дават показания.

И двамата бяха признати за виновни по обвинения в убийство при участие в заговор за трафик на наркотици и убийство с огнестрелно оръжие. Дата за произнасяне на присъдата не е обявена.

Адвокатите на двамата мъже заявиха, че са отправили официално искане към съдията да отмени присъдата на журито и да ги оправдае.

A guilty verdict was reached Tuesday in the murder trial for two men charged with killing Run-D.M.C. star Jam Master Jay. Prosecutors said his godson and his childhood friend killed the DJ in 2002 after he cut them out of a cocaine trafficking deal. https://t.co/j5U8TB9YF0 pic.twitter.com/nODNGRHEdZ — CBS News (@CBSNews) February 27, 2024

Run-DMC, които в текстовете на песните си се обявяваха срещу наркотиците, се състоеше от Мизел, Джоузеф "Ран" Симънс и Дарил "DMC" Макданиелс.

Рапър от 'Run-DMC' застрелян в Ню Йорк

Сред хитовете им са „King Of Rock“, „It's Tricky“ и преработка на „Walk This Way“ на Aerosmith.

Прокурорите от американската прокуратура в Бруклин заявиха, че през 90-те години на миналия век Мизел се е насочил към търговия с кокаин, за да финансира музикалната си кариера.

Breaking News: Two men were found guilty in the killing of Jam Master Jay, the DJ of Run-DMC, more than 20 years after the hip-hop star’s death. https://t.co/ajy4L61oTb — The New York Times (@nytimes) February 27, 2024

Те заявиха, че Джордан и Уошингтън са заговорничили да убият музиканта, след като той ги е отрязал от сделка с наркотици в Балтимор на стойност близо 200 000 долара.

Още през 2007 г. властите публично назовават Уошингтън като заподозрян за убийството на Мизел.