Рапърът Джем Мастър Джей е убит от кръщелника си и приятел от детството

П ионерът в рап музиката Джем Мастър Джей е бил убит през 2002 г. от свой кръщелник и от приятел от детството си, казаха федерални прокурори в съд в Ню Йорк в понеделник, когато започна делото за едно от най-известните неразрешени убийства в хип-хоп музиката, предаде Ройтерс.

Рапър от 'Run-DMC' застрелян в Ню Йорк

Обвиняемите Роналд Уошингтън, на 59 години, и Карл Джордан младши, на 40 години, заявиха, че са невинни по федералното обвинение в убийството на Джем Мастър Джей, сценичното име на съоснователя на група Run-DMC Джейсън Мизел, в звукозаписното му студио в Ню Йорк.

Run DMC star Jam Master Jay was killed by his godson and a childhood friend who were both motivated by greed and revenge, say prosecutors, as the defendants' murder trial began https://t.co/PiGl32skob

Мизел е сред пионерите в хип-хоп с колегите си от Run-DMC през 80-те години на миналия век. Успехът му в музикалната индустрия залинява през 90-те години и той започва да продава кокаин, за да финансира музикалната си кариера, каза прокурор при встъпителната си пледоария в районния съд в Бруклин.

Рапърът е 37-годишен, когато е застрелян на 30 октомври 2002 г., скоро след като е получил 4,5 килограма кокаин от дистрибутор, за да ги продаде в Балтимор, сочи федералното обвинение.

Two men accused of murder in the death of Run-DMC's Jam Master Jay are set to go on trial Monday, more than 20 years after the trailblazing DJ was shot in his New York City recording studio.



Both men have pleaded not guilty to the 2002 killing https://t.co/WlFcDC4YHq