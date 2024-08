„Убиецът Дедпул“ е осъден на смърт

М ъж с нацистка татуировка на лицето е осъден на смърт за убийството на две жени.

Уейд Уилсън, наричан „убиецът Дедпул“, защото споделя името си с героя на Марвел, изигран от Райън Рейнолдс във филмовата поредица, е осъден във вторник от съд във Флорида, съобщава Sky News.

Уилсън, който отказа да говори пред съда в окръг Лий, беше безучастен при произнасянето на присъдата, докато в залата имаше радостни възгласи и аплодисменти, пише „Индипендънт“.

През юни той беше признат за виновен за убийството на Кристин Мелтън и Даян Руис, и двете от един и същи щат, на 6 октомври 2019 г. в град Кейп Корал.

Той получи смъртна присъда и за двете престъпления, съобщи в. „Ню Йорк пост“ (NYP).

Окръжният съдия Никълъс Томпсън заяви пред съда, че „доказателствата показват, че убийствата са били отвратителни, жестоки и жестоки“, докато второто убийство, това на Руис, е било „хладнокръвно, пресметливо и предумишлено“.

Съдебните заседатели са препоръчали смъртно наказание и съдия Томпсън е заявил, че престъпленията на Уилсън са толкова ужасни, че не е намерил „никакво основание“ да ги отхвърли - добавя NYP.

30-годишният Уилсън, който има татуировка със свастика на лицето си, е убил жените „заради самото убийство“, заяви по-рано пред съда помощник-прокурорът Андреас Гардинър.

Уилсън първо удушил 35-годишната Мелтън в дома ѝ в Кейп Корал, където е намерено тялото ѝ, след като се запознали в бар с жива музика.

След като откраднал колата на жертвата си, той използвал телефона ѝ, за да се обади на приятелката си Мелиса Монтанес, 41 г. Той я нападнал, но тя отказала да се качи в автомобила.

След това се запознал с 43-годишната Руис, която го попитала за пътя в Кейп Корал и той я поканил в колата.

Когато жената се опитала да слезе от превозното средство, Уилсън я удушил, преди да я изхвърли от колата - само за да се върне обратно и да я „прегази, докато не заприлича на спагети“, чу съдът.

Мелтън е получила натъртвания по лицето и тялото, кръвонасядания по шията, контузии на белите дробове, черния дроб, пикочния мехур и дебелото черво и други, пише „Индипендънт“.

🚨JUST IN: Nazi ‘Deadpool killer’ Wade Wilson who slaughtered 2 women ‘for the sake of killing’ sentenced to death.



-Wilson first strangled Melton in her home after they had a drug-fueled sexual encounter, prosecutors said.

Wilson — who shares a name with the Marvel anti-hero… pic.twitter.com/aZqfh38UmV