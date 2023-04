Китай наложи санкции срещу тайванската посланичка в САЩ за втори път

К итай наложи нови санкции на тайванската посланичка в САЩ Сяо Биким и забрани на нея и на роднините ѝ да влизат в страната, Хонконг и Макао, съобщиха държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Наказателните мерки, наложени от китайската служба по въпросите на Тайван,

забраняват също на свързани със Сяо инвеститори и фирми да си сътрудничат с организации и хора в Китай. Ограниченията бяха наложени, след като в сряда тайванската президентка Цай Ингвен се срещна с председателя на Камарата на представителите в американския Конгрес Кевин Маккарти на връщане от обиколката си в Централна Америка.

"Уау, Китайската народна република ме санкционира отново, за втори път", написа Сяо в Туитър в отговор на изявлението.

Wow, the PRC just sanctioned me again, for the second time. pic.twitter.com/vojvhFB5RK