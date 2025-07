Тъжната съдба на адвоката на „дявола в бяла престилка“

А двокат, който защитаваше хирурга, наречен най-лошият педофил на Франция, почина при очевидно самоубийство, съобщи прокурор в сряда, цитиран от английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

34-годишният Максим Тесие представляваше опозорения 74-годишен Жоел льо Скуарнек,

който призна на процеса си, че е извършил сексуално нападение или изнасилване на 298 пациентки между 1989 и 2014 г., много от които деца.

„Всичко сочи към самоубийство“, каза Фредерик Тейе, главен прокурор в западния френски град Рен, за смъртта на адвоката, добавяйки, че е започнато разследване.

Тесие, баща на две малки деца, „ценеше много правосъдието и затова беше много взискателен към себе си“, каза Катрин Глон, негова сътрудничка. „Очевидно сме в шок“, добави тя. Той беше един от двамата адвокати, защитаващи Льо Скуарнек, един от най-скандалните сексуални хищници във френската криминална история.

Защитниците на правата на детето твърдят, че случаят е подчертал системни провали, които са позволили на Льо Скуарнек многократно да извършва сексуални престъпления.

Прокурор по делото нарече бившия лекар „дяволът... облечен в бяла престилка“. Той е малтретирал много жертви, докато са били под упойка или се събуждали след операции. Френски съд осъди Льо Скуарнек на 20 години затвор през май. Престъпленията му са извършени между 1989 и 2014 г., докато други предполагаеми престъпления не са били повдигнати, защото са се случили твърде отдавна.

По време на тримесечен процес, проведен във Ван, съдът изслуша как Льо Скуарнек е малтретирал предимно пациенти, докато те все още са били под упойка или бавно се събуждали след операции.

Томас Делаби, адвокат, представляващ една от жертвите му, каза на Льо Скуарнек, че той е „най-лошият масов педофил, живял някога“ и „атомна бомба на педофилията“. „Вашите жертви никога няма да ви простят“.

Говорейки непосредствено преди присъдата, Льо Скуарнек каза:

„Не искам от съда снизхождение. Просто ми дайте правото да стана по-добър човек“.

Подсъдимият обясни и как е причинил смъртта на поне две от жертвите си. Льо Скуарнек каза: „Аз съм отговорен за смъртта на Матис Вине, който почина след свръхдоза през 2021 г.“, и Алeн Ру, който беше намерен обесен в дома си през 2020 г.

Адвокат Тесие поиска от съда по това време да вземе предвид „изключителния“ характер на признанието на хирурга.

На свой ред прокурорите, които са чули Льо Скуарнек да бъде описан като „най-лошия педофил на Франция“, казаха, че той е „дявол“ и че има „много висок риск“ той да извърши повторно престъпление, ако някога му бъде позволено да излезе от килията си.

