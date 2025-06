Жоел льо Скуарнек – "чудовището", което остана ненаказано

П рестъпленията на Жоел льо Скуарнек са толкова многопластови и ужасяващи, че понякога изглеждат почти неразбираеми. Не само мащабът на извършеното, но и дълбоките пропуски в системата, които са му позволили да се измъква безнаказано в продължение на десетилетия, пораждат смразяващи въпроси, пише Sky News.

Чудовище, което е живяло сред нас – и е останало без последствия.

Жоел льо Скуарнек е бивш френски хирург, осъден за сексуално насилие и изнасилване над стотици пациенти, предимно деца. Престъпленията му са извършвани в продължение на десетилетия, между 1989 и 2014 г., като много от жертвите са били под анестезия или в уязвимо състояние след хирургични интервенции. Разкритието на неговите деяния идва през 2017 г. с ареста му, при който в дома му са открити дневници с детайлни описания на посегателствата над 299 души, както и голям обем материали за детско насилие. През 2020 г. той е осъден на 15 години затвор за малтретиране на четири деца. Последвалият процес през 2025 г. е определян като най-голямото дело за сексуално насилие над деца във френската история, в резултат на което Льо Скуарнек получава максимална присъда от 20 години лишаване от свобода.

Източник: БТА

Случаят повдига сериозни въпроси относно системните пропуски във френските институции, включително медицински и правоохранителни органи, които са позволявали на Льо Скуарнек да извършва престъпленията си безнаказано въпреки предишни сигнали и предупреждения, включително от ФБР през 2005 г.

На дневен ред излиза въпросът: поставя ли френското общество някои хора на толкова висок пиедестал, че те се оказват недосегаеми? Как реагират институциите, особено полицията, когато жертвите търсят подкрепа? Получават ли я изобщо – или остават сами в борбата със спомени, които бележат целия им живот?

A French court sentenced Joël Le Scouarnec to 20 years in prison for raping and sexually assaulting 299 patients, most of them children, over a 25-year period. ⁠https://t.co/APNOXksqnN pic.twitter.com/OIooOBIEKm — Ground News (@Ground_app) May 29, 2025

Бивш френски хирург призна, че е изнасилил 299 пациенти през повече от 25 години

Най-тревожното в случая е не само престъплението, а тишината след него – една почти апатична реакция от страна на обществото.

Очакваше се случаят с Льо Скуарнек да предизвика мащабен обществен дебат, национално разследване и сериозен самоанализ на институциите.

Все пак, това вече се е случвало – както в случая с Доминик Пеликот, признат за виновен за това, че в продължение на десет години е упоявал съпругата си Жизел и я е предоставял на десетки мъже, които я изнасилвали и малтретирали.

Жизел, подобно на много от жертвите на Льо Скуарнек, не е осъзнавала какво ѝ се случва – била е под въздействието на упойка. Льо Скуарнек също е действал, когато децата са били в уязвимо състояние – под анестезия или след хирургични интервенции. В случая с Пеликот имаме една жертва и десетки извършители. Льо Скуарнек е обратното – един човек, нападнал стотици.

Analysis | A monster who lived among us and got away with it - Europe correspondent @adamparsons https://t.co/eQSsQID4pU — Sky News (@SkyNews) May 28, 2025

20 години затвор за хирурга, изнасилил поне 299 деца

И все пак обществената реакция беше напълно различна. Делото на Пеликот беше следено в цял свят, а осъждането му отекна силно във френската общественост. Жертвите на Льо Скуарнек се оплакаха, че са били пренебрегнати и забравени. Какво се обърка? Дали престъпленията му са били толкова чудовищни, че обществото подсъзнателно е избрало да се отвърне и да ги отрече?

Може би сексуалното насилие над деца е тема, с която сме твърде болезнено запознати, докато престъпленията на Пеликот – упояването и системното изнасилване на съпруга от нейния собствен мъж – са ужасяващо "нови" и затова по-удобни за публично осъждане.

В този контекст, Жизел Пеликот се превърна в символична фигура. Тя избра да покаже лицето си, да разкаже историята си и така – да я притежава. За мнозина тя е героиня – знак на надежда и устойчивост сред мрака.

Френски хирург е изправен пред правосъдието за сексуални посегателства над 299 деца

За разлика от това, случаят на Льо Скуарнек не предлага такава светлина. Няма изкупление. Само сянка.

Joel Le Scouarnec: How did French paedophile surgeon carry out abuse unchecked for decades?https://t.co/I2Vbpl8gkX — Sky News (@SkyNews) February 20, 2025

Или може би френският елит просто отказва да приеме, че тези престъпления са плод не само на един болен ум, но и на серия от институционални провали – че многократни възможности за предотвратяване на зверствата са били проиграни. Каквато и да е истината, твърде много от жертвите на Льо Скуарнек се чувстват изоставени и забравени. Излъгани от собствената си нация.

А това, ако не друго, трябва да е повод Франция да се погледне в огледалото.