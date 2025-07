Коледа през юни: Стотици празнуваха с терминално болно 9-годишно дете

Т ова лято в Бетесда, Мериленд, Коледа дойде рано - с лампички, елхи и коледни играчки, в чест на едно много специално 9-годишно момиче: Кейси Захман, която страда от терминален рак на мозъка, предаде Today.

“Тя тича, както не е бягала от години,” заяви бащата на Кейси, Джо Захман, пред NBC Nightly News относно реакцията на дъщеря си на събитието "Коледа за Кейси".

Кейси беше диагностицирана с агресивна форма на рак на мозъка, наречена медулобластом, когато беше само на пет години. През последните четири години премина през операции, процедури, химиотерапии, радиация и клинични изпитвания. На 23 юни 2025 г. Джо и Алиса, майката на Кейси, научиха, че могат да им останат само седмици с дъщеря си, тъй като ракът се беше разпространил в лимфните й възли.

Новината накара семейството Захман да превърне датата на диагностицирането на дъщеря си, 28 юни, в Коледа.

“Опитвах се да измисля забавни неща, които можем да направим за Кейси, за да изградим спомени... така че решихме, че би било невероятно да й дадем шанса да отпразнува Коледа за последен път,” каза Алиса пред списание Bethesda.

Кейси винаги е обичала Коледа. Според Washington Post, тя гледа филма "Сам в къщи" и пее коледни песни през цялата година. “You Make It Feel Like Christmas” на Гуен Стефани е на върха на нейната лична коледна класация.

Родителите на Кейси изпратиха съобщение до няколко съседи с молба да поставят коледни светлини, отбелязвайки: "Тази седмица ще бъде невероятно гореща и не е най-добрият климат за поставяне на светлини, но не сме сигурни колко време имаме."

Цялата общност се зае да направи наистина магично изживяване за малката Кейси.

"Всички съседи бяха там и просто се потяха, докато окачвахме коледни светлини," сподели съседката Алисън Горадия пред NBC Nightly News.

Само с шестдневно предизвестие повече от 24 пожарни автомобила посетиха къщата на Кейси, а Дядо Коледа седна на върха на пожарна кола. Стотици домове осветиха светлините си в чест на Кейси, която носеше розова рокля на тема Лешникотрошачка. Имаше изненади, картички и подаръци за Кейси, която щедро ги сподели с по-малката си сестра Зара.

“Беше вълшебно! Опитахме се да стигнем до всяка къща, така че ни отне два часа да караме наоколо,” сподели Алиса пред списание Bethesda. “Имаше хора, които чакаха да ни развеселят. Наистина няма думи, които да опишат колко невероятни са всички.”

A young lady in our community has been ill with brain cancer for a while and just a few days ago, we received news that she will be celebrating her last Christmas this weekend. Many of us decorated our homes as she will have caroling and joy at her home. Merry Christmas Kasey. pic.twitter.com/Mihll49NL9