Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?

Стойността им достигна рекордни нива, тъй като инвеститорите продължават да ги подкрепят

9 октомври 2025, 11:11
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?
Източник: Gettyimages

Т ези дни златото и биткойнът достигнаха рекордни стойности, съобщи Deutsche Welle.

Какви са факторите, които водят до това покачване? И дали ще продължат да поскъпват?

Последните няколко седмици бяха много добри за онези, които притежават злато и биткойн. Стойността им достигна рекордни нива, тъй като инвеститорите продължават да ги подкрепят.

Златото премина бариерата от 4000 долара за тройунция тази седмица - това е единицата за тегло на благородните метали, равна на 31,1 грама. В същото време на 5 октомври най-старата и най-известна криптовалута в света - биткойнът, достигна рекорд, като за първи път надскочи 125 000 долара, преди да отбележи лек спад.

Досега 2025 е изключително успешна за златото и биткойна. Златото отбелязва най-голямото си поскъпване от 70-те години насам, като цената му е скочила с над 50% от 1 януари насам. Биткойнът претърпя някои спадове, но като цяло стойността му се е повишила с около една трета от началото на годината.

Защо се случва това?

Открай време златото е смятано от инвеститорите за "безопасен пристан" в периоди на несигурност, то поскъпва сериозно от края на 2018 година насам, като оттогава стойността му се е увеличила с повече от 300%.

Фактор в настоящото покачване е несигурността. Така например митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп през април, подхранват притесненията за световната икономика, устойчивостта на нивата на държавния дълг на САЩ и бъдещата жизнеспособност на американския долар като световна резервна валута.

Налице е и продължаваща геополитическа несигурност в резултат на войната в Украйна и войната в Газа. Друг фактор от последно време е спирането на работата на американското правителство. "Това означава, че над американската икономика все още виси облак от несигурност", казва главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотър.

Въпреки това експертите твърдят, че зад настоящия скок на цената на златото стои нещо повече от съмненията относно бъдещето на американската икономика или дори на световната икономика. Няколко анализатори посочват, че е налице ръст в търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), обезпечени със злато, като все повече инвеститори търсят възможности за инвестиции.

"Фактът, че търсенето на ETF се е завърнало толкова силно, означава, че има две форми на "агресивни" оферти за злато – от централните банки и от инвеститорите в ETF", пишат анализаторите на Дойче банк в информационно съобщение до клиентите си. Златото отдавна се купува от централните банки по целия свят, но новото търсене на ETF подхрани настоящото покачване. Последните данни от Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) показват, че хедж фондовете притежават рекордни запаси от злато на стойност 73 милиарда долара.

А какво ще стане с биткойна?

Рекордното покачване на биткойна през тази година до голяма степен се дължи на преизбирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, като неговата ясна и често изразявана подкрепа за криптовалутите допринася за увеличаване на търсенето и доверието в сектора.

И все повече институционални инвеститори се насочват към биткойна, подобно на тенденцията, наблюдавана при златото. Криптовалутата става все по-предпочитана като алтернатива на други инвестиции, като например американския долар. Очакваните намаления на лихвените проценти също изглежда привличат инвеститорите да поемат по-големи рискове с този актив.

Биткойнът се засилва и на фона на несигурността около американската икономика, като продължаващото спиране на работата на правителството води до повишаване на търсенето. "Тази година биткойнът се търгуваше с "рискове за американското правителство", което най-добре се вижда от връзката му с премиите по американските държавни облигации", казва Джефри Кендрик, ръководител на отдела за проучване на цифрови активи в Standard Chartered Bank, като се позовава на показателя, който измерва допълнителната доходност, която инвеститорите изискват, за да държат дългосрочни държавни облигации - което отразява степента на тяхното доверие в дългосрочната икономическа стабилност.

Друг фактор за настоящата висока стойност на биткойна може да е свързан с годишния му цикъл. Октомври исторически е един от най-силните месеци за криптовалутата - цената е падала само два пъти през десетия месец от годината от 2013 година насам.

Може ли това да продължи?

Много наблюдатели смятат, че златото и биткойнът ще продължат да поскъпват, като се очакват нови значителни пробиви.

"Предполагам, че биткойнът ще поскъпне още по време на спирането на работата на правителството и скоро ще достигне 135 000 долара", прогнозира Джефри Кендрик. Фактът, че администрацията на Тръмп вероятно ще продължи да провежда благоприятна политика по отношение на криптовалутите, добавя към оптимизма.

Що се отнася до златото, малцина смятат, че то ще загуби стойността си в близко бъдеще. "Ръстът може да продължи и през 2026, подпомогнат от покупките на официалния сектор. Институционалното търсене на злато като средство за диверсификация може да остане стабилно", заяви HSBC в съобщение до инвеститорите миналата седмица. Базираната в Лондон банка заяви, че очаква централните банки да продължат да купуват злато в големи количества като постоянна защита срещу геополитическия риск.

Това съвпада с изявлението на Световния златен съвет в последния си тримесечен отчет в края на юли, че годишното проучване на централните банки показва, че "95% от мениджърите на резерви вярват, че глобалните златни резерви на централните банки ще се увеличат през следващите 12 месеца". Това, заедно с нарастващото търсене на ETF от хедж фондове и други институционални инвеститори, предполага, че суровината вероятно продължи да поскъпва.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
