Турция удължи срока на отмяната на полетите до дестинации в Близкия изток

П олетите на турските авиокомпании „Търкиш Еърлайнс“, „ЕйДжет“, „Пегасъс“ и „СънЕкспрес“ до Ирак, Сирия, Ливан и Йордания са отменени до 13 март включително, обяви турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу в платформата Екс в неделя, предаде Ройтерс.
Той уточни, че за същия срок са отменени и планираните полети до Доха, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Абу Даби и Дамам.
Gulf hubs shut down March 1, stranding tens of thousands mid-journey.— Air Traveler Club (@tiket2) March 9, 2026
Emirates and Etihad partially resumed but Qatar stays closed. Europe-Asia flights now add 2 hours via southern routes.#TravelDisruption #GulfAirlines
Details: https://t.co/0yvSaOdVRJ pic.twitter.com/MV8q4rJobQ
Компанията „Пегасъс“ е извадила Иран от разписанието си до 12 март, а „Търкиш Еърлайнс“ – до 20 март.
Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан.