Свят

Турция удължи срока на отмяната на полетите до дестинации в Близкия изток

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан

9 март 2026, 08:40
Турция удължи срока на отмяната на полетите до дестинации в Близкия изток
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П олетите на турските авиокомпании „Търкиш Еърлайнс“, „ЕйДжет“, „Пегасъс“ и „СънЕкспрес“ до Ирак, Сирия, Ливан и Йордания са отменени до 13 март включително, обяви турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу в платформата Екс в неделя, предаде Ройтерс.

Той уточни, че за същия срок са отменени и планираните полети до Доха, Дубай, Кувейт, Бахрейн, Абу Даби и Дамам.

Компанията „Пегасъс“ е извадила Иран от разписанието си до 12 март, а „Търкиш Еърлайнс“ – до 20 март.

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Отменени полети Турски авиокомпании Военна ескалация Близък изток Персийски залив Ливан Пътувания Турция Авиация Йордания
Последвайте ни

По темата

"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Тайната защо японските коли се славят като много издръжливи

Тайната защо японските коли се славят като много издръжливи

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 15 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 11 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 12 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Свят Преди 13 минути

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха

<p>&quot;ДПС- Ново начало&quot;&nbsp;предлага великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността</p>

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

България Преди 26 минути

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Свят Преди 1 час

В Сеул индексът Kospi бързо загуби близо 7 процента от стойността си до 5200,17 пункта

<p>Американският президент с лаконичен коментар за Моджтаба Хаменей</p>

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Свят Преди 1 час

Американският президент заяви, че решението за войната с Иран ще бъде взето съвместно с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, като подчерта, че той ще има последната дума

<p>Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове (ОБЗОР)</p>

Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Иран, Израел и САЩ се разраства, докато цивилни пострадали и разрушения се регистрират в Саудитска Арабия, Бахрейн и други държави от Персийския залив

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Свят Преди 1 час

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

<p>Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - куршум проби стена</p>

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Свят Преди 2 часа

10 изстрела бяха произведени от автомобил пред имота на поп звездата, няма пострадали, а мотивите за нападението се разследват

<p>Кой е&nbsp;Моджтаба Хаменей - тайнственият нов върховен лидер на Иран</p>

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран

Свят Преди 2 часа

Потайната фигура в иранската власт, близка до Революционната гвардия, поема ръководството на страната след смъртта на баща си при израелски удар

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Любопитно Преди 3 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редовед

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация

<p>Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите</p>

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

България Преди 3 часа

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

.

"Родителите ми ме принудиха да се омъжа на 14 години"

Свят Преди 3 часа

Хумайра е само на 14, когато родителите ѝ я принуждават да се омъжи

Удареният хотел при израелски удар в Бейрут

Израел удари в сърцето на Бейрут

Свят Преди 10 часа

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

Свят Преди 12 часа

Досега Иран „се е въздържал от подобни действия“

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Свят Преди 13 часа

На места демонстрациите се превърнаха и в израз на противопоставяне на войната срещу Иран

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Световен феномен край Ботевград

sinoptik.bg
1

Метеорит проби покриви в Германия

sinoptik.bg

Стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс, певицата е била вътре!

Edna.bg

Имениците на 9 март: Какви са поверията за тоази ден

Edna.bg

Яник Синер върви уверено в Индиън Уелс, очаква го тийнейджър сензация

Gong.bg

Монтасар Трики спечели приза за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Служители на „Български пощи” протестират с искане за по-високи заплати

Nova.bg

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Nova.bg