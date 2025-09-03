Свят

Русия и Индия преговарят за допълнителни доставки на С-400

Очаква се Москва да достави на Индия последните две поръчани системи С-400 през 2026 и 2027 г.

3 септември 2025, 11:03
Русия и Индия преговарят за допълнителни доставки на С-400
Източник: БТА

М осква и Делхи преговарят за допълнителни доставките на руски ракетни системи земя-въздух С-400 на Индия,  заяви пред руски медии Дмитрий Шугаев - ръководител на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество, предаде Ройтерс.

„Индия вече разполага с нашата система С-400. Има потенциал за разширяване на сътрудничеството ни и в тази област. Това означава нови доставки. Засега сме в етап на преговори“, заяви Шугаев.

Ню Делхи: Русия не може да изпълни доставките на оръжие за Индия

През 2018 г. Индия подписа сделка с Русия на стойност 5,5 милиарда долара за пет ракетни системи земя-въздух с голям обсег С-400 „Триумф“, за които Делхи твърди, че са му необходими, за да противодейства на заплаха от Китай.

Но доставките на системите бяха отлагани няколко пъти. Очаква се Москва да достави на Индия последните две поръчани системи С-400 през 2026 и 2027 г.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви пред Владимир Путин, че Индия и Русия са рамо до рамо дори в трудни времена, след като лидерът на Кремъл нарече индийския премиер свой „скъп приятел“ в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай.

Турция и Русия се договориха за С-400

Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-късно, че Индия не се е подчинила на исканията на САЩ да спре да купува ресурси от Русия и че Москва „оценява“ това.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, Русия представлява 36% от вноса на оръжие в Индия между 2020 и 2024 г., докато Франция осигурява 33%, а Израел 13%.

Източник: БТА. Виктор Турмаков    
Русия Индия С-400 Ракетни системи Военно сътрудничество Доставки на оръжие Преговори Москва Делхи Отбрана
