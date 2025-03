Тръмп: Зеленски иска да се откаже от сделката за украинските редкоземни елементи

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски иска да се откаже от сделката за украинските редки земни елементи и го предупреди, че ако направи това, ще бъде изправен пред "големи проблеми", предаде Ройтерс.

"Той (Зеленски) се опитва да се откаже от сделката за редките земни елементи и ако направи това, ще има някои проблеми – много големи проблеми", каза Тръмп пред журналисти. "Той иска Украйна да бъде член на НАТО, но никога няма да бъде член на НАТО. Той разбира това", добави американският президент.

President Trump says President Zelensky has got “big problems” if he backs out of the rare minerals deal he agreed to with the US.



One thing is clear, Zelensky can’t be trusted.



He’s not making peace his priority.pic.twitter.com/MKdecIpW5m