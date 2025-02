Тръмп връща пластмасовите сламки в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който прекратява усилията на американското правителство да замени пластмасовите сламки с хартиени.

Заповедта, която влиза в сила незабавно, отменя мярка, подписана от бившия президент Джо Байдън, който нарече замърсяването с пластмаса „криза“.

Миналата седмица Тръмп - който продаваше маркови пластмасови сламки по време на предизборната си кампания през 2020 г. - заяви, че хартиените сламки „не работят“ и „отвратително“ се разтварят в устата на потребителите.

През 2024 г. Байдън нареди постепенно да се прекратят покупките от правителството на САЩ на пластмасови сламки, както и на пластмасови прибори за хранене и опаковки.

Директивата на Тръмп нарежда на правителствените агенции да спрат да купуват хартиени сламки и призовава за стратегия за премахването им в цялата страна.

„Връщаме се към пластмасовите сламки“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом в понеделник.

„Тези неща не работят, имал съм ги много пъти и в някои случаи се чупят, експлодират. Ако нещо е горещо, те не издържат много дълго, като въпрос на минути, понякога на секунди. Това е нелепа ситуация“, каза Тръмп.

Като част от по-широките усилия за борба със замърсяването с пластмаси, миналата година администрацията на Байдън обяви, че постепенно ще премахне пластмасите за еднократна употреба от опаковките на храните, операциите и събитията до 2027 г., а до 2035 г. - от всички федерални операции.

Тръмп е дългогодишен критик на хартиените сламки.

По време на кампанията му за преизбиране за президент през 2020 г., която в крайна сметка той загуби, се продаваха пластмасови сламки с марката „Тръмп“ - по 15 долара за опаковка от 10 броя - като заместител на това, което той наричаше „либерални“ хартиени сламки.

Според съобщенията кампанията е спечелила общо близо 500 000 долара от продажбата на сламки само през първите няколко седмици.

Pres. Trump signed an executive order on Monday moving to reverse a federal push away from plastic straws, saying that paper straws “don’t work.”



“It’s a ridiculous situation," Trump said. "We’re going back to plastic straws."



Follow live updates: https://t.co/19FVLFZbHO pic.twitter.com/q2qBEuKHZg