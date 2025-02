Тръмп: САЩ трябва да получат достъп до минералните богатства на Украйна за $500 милиарда

А мериканската подкрепа за Украйна има цена: минерални богатства за $500 милиарда, заяви Тръмп.

Във втората част на интервю за Fox News, излъчено късно в понеделник, бившият президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да получат дял от огромните природни ресурси на Украйна като компенсация за стотиците милиарди долари, похарчени за помощ към Киев срещу руската инвазия.

Тръмп: „Украйна по същество се съгласи“

„Казах им [на Украйна], че искам еквивалента на редкоземни елементи на стойност $500 милиарда. И те по същество се съгласиха да направят това, така че поне да не се чувстваме глупави“, заяви Тръмп.

Той подчерта, че САЩ не могат безвъзмездно да продължават да финансират украинската отбрана: „Казах им, че трябва да — трябва да вземем нещо. Не можем да продължим да плащаме тези пари.“

Природните ресурси на Украйна – стратегически актив

Украйна разполага с огромни находища на критични минерали – от литий до титан, необходими за производството на съвременни технологии. Освен това страната притежава значителни залежи на въглища, нефт, природен газ и уран. Въпреки това, голяма част от тези ресурси се намират в територии под руски контрол, което създава допълнителни геополитически усложнения.

