Тръмп прие Ердоган, 100 млрд. долара: Добри приятели сме

Т урският президент Реджеп Ердоган бе посрещнат днес в Белия дом от американския държавен глава Доналд Тръмп.

Двамата лидери направиха изявление преди началото на срещата.

Тръмп заяви, че за него е голяма чест да се срещне с Ердоган.

"Добри приятели сме отдавна, почти от първия ден", каза Тръмп и добави за семейството на Ердоган. "Те са много уважаван в страната си и в региона".

Американският държавен глава каза, че с Ердоган ще обсъдят въпроса, свързан с купуването от Анкара на руските ПВО системи С-400, както и програмата за изтребителите Ф-35.

Президентът на САЩ подчерта, че американската армия е поела грижата за петролните находища в Сирия и добави, че иска да увеличи петкратно търговията с Турция до 100 милиарда долара.

Според изтекла от Белия дом информация става въпрос за търговска сделка, с която да се разреши и ситуацията със санкциите, подготвяни от Конгреса срещу Ердоган и редица турски политици и бизнесмени.

