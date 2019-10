САЩ признаха арменския геноцид, вбесиха Турция

К амарата на представителите на САЩ предприе историческата стъпка като прие резолюция, официално признаваща арменския геноцид. Досега Вашингтон уважаваше позицията на Турция, че не е било извършвано етническо прочистване срещу народа на Армения от 1915 до 1917 г.

Резолюцията „потвърждаваща признаването от САЩ на геноцида в Армения” беше приета със смазващо мнозинство от 405 срещу 11 гласа.

Тръмп също отказа да признае арменския геноцид

Камарата на представителите на САЩ също почти единодушно одобри и законопроект за въвеждане на санкции срещу Турция за военната ѝ операция в Сирия. Също така бяха приети мерки срещу закупуването от Анкара на руски системи ракетни ПВО системи С-400.

Според законопроектите заради инвазията на Турция в Сирия и придобиването на руска военна техника ще бъдат наложени санкции срещу висши турски служители, включително министъра на отбраната, ще бъдат блокирани активите на турски политици и ще бъдат наложени санкции срещу турската „Халкбанк”.

Турция сплаши ЕС, Германия да не говорела за геноцид

Готвят се и санкции срещу турския президент Реджеп Ердоган. Проектозаконът изисква Конгресът да се запознае с информацията за активите на семейството му за по-нататъшно обсъждане.

Арменският премиер Никол Пашинян и външният министър Зохраб Мнацаканян приветстваха решението на Камарата на представителите на САЩ да признае геноцида.

„Приветствам историческия вот на Конгреса на САЩ, признаващ Геноцида над арменците. Резолюция 296 е смела стъпка в служба на истината и историческата справедливост, което ще донесе утеха на милионите арменски потомци, оцелели в геноцида”, написа Пашинян в Туитър.

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу осъди решението на Камарата на представителите на САЩ, като го нарече „срамно”. Според Чавушоглу, САЩ се опитват да „отмъстят” на Турция за това, че се е намесила в плановете им, провеждайки операцията „Мирна пролет” в Сирия.

„Те, чиито проекти бяха възпрепятствани, се обръщат към старомодни резолюции. Кръговете, вярващи че ще си отмъстят по този начин, грешат. Това срамно решение на тези, които използват историята в политиката, не означава нищо за нашето правителство и народ”, написа Чавушоглу в Туитър.

