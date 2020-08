Тръмп: "Прическата ми трябва да е идеална". Последва законодателна инициатива

А мериканското правителство предложи тази седмица промяна в стандарта за душовете, която да отмени въведено преди почти 30 години ограничение.

По закон от 1992 г. душовете не трябва да пропускат не повече от 2,5 галона (9,5 литра) в минута. Приемането на закона е свързано с политика за икономия на вода и енергия. Предожението няма да отмени напълно ограничението, но ще позволи в една душ кабина да има няколко душа.

Промените бяха предложени от Министерството на енергетиката след оплакване от президента Доналд Тръмп, че не може да си измие нормално косата.

„Пускаш душа, водата не тече. Искаш да си измиеш ръцете – водата не тече. И какво правиш? Просто стоиш по-дълго под душа. Не знам как е при вас, но при мен - косата ми трябва да е идеална. Идеална!“, каза Тръмп по време на изявление на 16 юли пред Белия дом.

Природозащитни организации са недоволни от инициативата на Министерството на енергетиката. Андрю Деласки, изпълнителен директор на организация за информираност за стандартите на битовата техника, я определи като глупава и отбеляза, че промените могат до доведат до такова количество бликаща вода, което да наводни банята. „Ако президентът се нуждае от помощ, можем да го насочим към някои страхотни потребителски уебсайтове, които мога да ви помогнат да изберете добра душ кабина, която осигурява плътно намокряне и добър душ“, казва той.

