Тръмп позлати Белия дом - как реагираха американците

Президентът показа 24-каратови орнаменти, но гражданите го упрекват, че игнорира реалните проблеми

2 октомври 2025, 12:20
Тръмп позлати Белия дом - как реагираха американците
Източник: Getty Images

П резидентът на Съединените американски щати – лидер на една от най-мощните икономики в света – отдавна е символ на успех и богатство. Неслучайно неговата официална резиденция, една от най-известните президентски в света, трябва да излъчва същото.

Доналд Тръмп, който е вече втори мандат президент на САЩ, реши да превърне този замисъл в реалност, като нареди обширно обновяване на Белия дом. Промените включват изцяло нова бална зала, градина с рози и, разбира се, нов интериор.

В публикувано от него видео в социалната мрежа X държавният глава показа последните златни орнаменти, с които е украсен Овалният кабинет. Той заяви, че световните лидери „полудяват“, когато влязат и видят „блясъка“.

„Най-висококачествено 24-каратово злато е използвано в Овалния кабинет и в Кабинетната зала на Белия дом. Чуждестранните лидери, както и всички останали, ‘полудяват’, когато видят качеството и красотата. Най-добрият Овален кабинет досега – като успех и като визия!!!“ – написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Публикацията включваше кратко видео, в което се виждат няколко позлатени корниза, подготвени за монтиране в различни помещения на Белия дом.

Докато президентът вероятно е искал да внуши гордост сред американците, реакцията в социалните мрежи се оказа полярна.

Докато част от интернет коментаторите се възхитиха на блясъка и респекта, който вдъхва новата украса, то други категорично се обявиха против. 

„Америка свети най-ярко не в позлатените зали, а в тихата работа по хранене на гладните, подслоняване на бездомните и отдаване на почит към ветераните. Истинският патриотизъм не е показна разточителност, а твърда решимост, която подпомага семействата и крепи републиката ни“ – написа потребител в X.

Друг коментира:

„Много хора няма да могат да си платят сметката за ток. Много хора ще пропуснат преглед при лекар, защото още изплащат стара сметка. Деца утре няма да имат обяд в училище. Този уикенд имахме две стрелби, извършени от ветерани с посттравматично разстройство. Правителството е на ръба да спре работа. Но, разбира се, покажете ни златото, с което облепвате Народния дом. С нашите пари. Благодаря ви!“

„Кажете ми цената на яйцата и на бензина веднага, и тогава ще се възхитя на вашето злато“ – гласи друг коментар.

В социалните мрежи дори бяха показани обяви от магазини като Home Depot, където се предлагат корнизи, силно наподобяващи тези, които се монтират в Белия дом. По данни на Independent цената им варира между 30 и 50 долара.

