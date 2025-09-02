„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

К лип, който изглежда показва как предмет е изхвърлен през прозорец на Белия дом, предизвика въпроси след като бе споделен онлайн, пише Newsweek .

Непотвърденото видео показва как някой се приближава до прозорец на най-горния етаж на Белия дом и изглежда пуска предмет от него.

То първоначално е публикувано в акаунт в Instagram, наречен Washingtonian Problems, който съобщава, че клипът е изпратен анонимно от един от неговите последователи.

What is going on here? pic.twitter.com/Sy0lRUEXPq — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) September 1, 2025

„Неделно почистване в дълбочина?“ - гласи коментарът към видеото.

Оттогава то е споделяно от няколко акаунта в X, включително Republicans Against Trump, които написаха:

„Какво, за Бога, става?“

Акаунтът Patriot Takes, занимаващ се с „наблюдение и разобличаване на крайнодясна екстремистка дейност и други заплахи за демокрацията“, също сподели клипа с въпроса: „Какво става тук?“

Newsweek е потърсило Белия дом за коментар по имейл извън обичайното работно време, уточняват от изданието.