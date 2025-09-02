Свят

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Непотвърдено видео показва как предмет пада от прозорец на най-горния етаж, предизвиквайки лавина от въпроси онлайн

2 септември 2025, 10:59
„Какво, за Бога, става?" - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

К лип, който изглежда показва как предмет е изхвърлен през прозорец на Белия дом, предизвика въпроси след като бе споделен онлайн, пише Newsweek.

Непотвърденото видео показва как някой се приближава до прозорец на най-горния етаж на Белия дом и изглежда пуска предмет от него.

То първоначално е публикувано в акаунт в Instagram, наречен Washingtonian Problems, който съобщава, че клипът е изпратен анонимно от един от неговите последователи.

„Неделно почистване в дълбочина?“ - гласи коментарът към видеото.

Оттогава то е споделяно от няколко акаунта в X, включително Republicans Against Trump, които написаха:

„Какво, за Бога, става?“

Акаунтът Patriot Takes, занимаващ се с „наблюдение и разобличаване на крайнодясна екстремистка дейност и други заплахи за демокрацията“, също сподели клипа с въпроса: „Какво става тук?

Newsweek е потърсило Белия дом за коментар по имейл извън обичайното работно време, уточняват от изданието.

Белия дом хвърлен предмет видеоклип социални мрежи инцидент въпроси сигурност Newsweek Washingtonian Problems непотвърдено видео
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

