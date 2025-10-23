Тръмп помилва Чанпенг Жао

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance, която е най-голямата криптоборса в света.

Бивш ръководител на платформа за криптовалути е осъден за пране на пари

Чанпенг Жао беше осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Той излежа четиримесечна присъда през 2024 г.

Белият дом обяви днес, че администрацията на Джо Байдън е водила „война срещу криптоиндустрията“ и че това е „навредило на репутацията на САЩ като технологичен лидер“.

Какви хора побърза да помилва Тръмп

Помилването заличава съдебното досие на Жао и може да позволи на Binance да се върне на американския пазар. Жао остава основен акционер в Binance.

Шефът на Binance се призна за виновен и напуска

Според „Уолстрийт Джърнал“, компанията е лобирала почти година за това решение и е подкрепяла криптопроекта на семейство Тръмп – World Liberty Financial.

„Файненшъл Таймс“ съобщава, че криптобизнесите на семейство Тръмп са донесли печалба от около 1 млрд. долара.

САЩ обвиниха най-голямата криптоборса в измами

Помилването се вписва в серия спорни решения на Тръмп, включително амнистия за участници в атаката срещу Капитолия и съкратена присъда за Джордж Сантос.