Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

А мериканският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на убийствата в Украйна.

„Рубио повтори призива на президента Доналд Тръмп за край на убийствата и за необходимостта Москва да предприеме смислени стъпки към трайно решение на руско-украинската война“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Изказването дойде ден след като украинският президент Володимир Зеленски похвали Тръмп заради неговата позиция във вторник, когато американският лидер заяви, че Украйна не само може да победи и да си върне териториите, но дори да ги разшири.

В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски обаче постави под съмнение способността на НАТО да гарантира сигурността на Киев. „Защото международните институции са твърде слаби, това безумие продължава. Дори част от дългогодишен военен алианс да не означава автоматично сигурност“, каза той.

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Зеленски съобщи, че е имал „добра среща“ с Тръмп в Ню Йорк. Само преди месеци, през февруари, в Белия дом Тръмп отправи остри критики към него и категорично изключи перспектива за членство на Украйна в НАТО. Сега обаче американският президент заговори за пълно възвръщане на украинските територии, а дори и за възможно „по-нататъшно разширение“.

Това е поредната рязка смяна на курса от страна на Тръмп, след като в началото на годината той изненадващо се насочи към преки преговори с Владимир Путин – ход, който смути съюзниците на САЩ.