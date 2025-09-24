Свят

Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна

Изказването дойде ден след като украинският президент Володимир Зеленски похвали Тръмп

24 септември 2025, 22:15
Рубио настоя Русия да спре убийствата в Украйна
Източник: Getty Images

А мериканският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на убийствата в Украйна.

„Рубио повтори призива на президента Доналд Тръмп за край на убийствата и за необходимостта Москва да предприеме смислени стъпки към трайно решение на руско-украинската война“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Изказването дойде ден след като украинският президент Володимир Зеленски похвали Тръмп заради неговата позиция във вторник, когато американският лидер заяви, че Украйна не само може да победи и да си върне териториите, но дори да ги разшири.

В речта си пред Общото събрание на ООН Зеленски обаче постави под съмнение способността на НАТО да гарантира сигурността на Киев. „Защото международните институции са твърде слаби, това безумие продължава. Дори част от дългогодишен военен алианс да не означава автоматично сигурност“, каза той.

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Зеленски съобщи, че е имал „добра среща“ с Тръмп в Ню Йорк. Само преди месеци, през февруари, в Белия дом Тръмп отправи остри критики към него и категорично изключи перспектива за членство на Украйна в НАТО. Сега обаче американският президент заговори за пълно възвръщане на украинските територии, а дори и за възможно „по-нататъшно разширение“.

Това е поредната рязка смяна на курса от страна на Тръмп, след като в началото на годината той изненадващо се насочи към преки преговори с Владимир Путин – ход, който смути съюзниците на САЩ.

Източник: БГНЕС    
САЩ Русия Рубио
Последвайте ни
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Залужний: Русия и Украйна са в позиционна безизходица

Залужний: Русия и Украйна са в позиционна безизходица

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Инцидент между Германия и Русия в Балтийско море

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

pariteni.bg
Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 13 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце

Рая Назарян: България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце

България Преди 1 час

Задълбочаването на отношенията между парламентарните групи за приятелство на България и Япония е важна част от поддържане на парламентарния диалог

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

Радев: Япония е приоритетен партньор и приятел на България

България Преди 4 часа

Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството

ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

ЕК постави условие на България за получаването на парите по ПВУ

България Преди 5 часа

ЕК иска независима служба за противодействие на корупцията

<p>В САЩ изключиха 11-годишно момче, отнело пистолет от съученик</p>

В САЩ изключиха 11-годишно момче, отнело пистолет от съученик

Свят Преди 5 часа

По думите на майка му, детето е наказано за постъпка, която тя определя като героична, защото е вярвал, че защитава останалите ученици

Прокурорската колегия на ВСС остави Сарафов и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на ВСС остави Сарафов и.ф. главен прокурор

България Преди 5 часа

Прокурорската колегия прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ

<p>Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си</p>

The New York Times: Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си

Свят Преди 5 часа

Той твърди още, че обвиненията са измислени от роднини, които подтиквали децата да разказват лъжи

Стрелба срещу миграционен център в САЩ

Стрелба срещу миграционен център в САЩ

Свят Преди 5 часа

Мотивът за стрелбата е неизвестен

ПП: АЛДЕ иска спиране на еврофондовете за България заради казуса с кмета на Варна

ПП: АЛДЕ иска спиране на еврофондовете за България заради казуса с кмета на Варна

България Преди 5 часа

Остри реакции в парламента след оставянето на Благомир Коцев в ареста

Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Дженифър Анистън разкри тайната на безупречната си фигура

Любопитно Преди 6 часа

По отношение на спорта Дженифър комбинира тренировки за цяло тяло, пилатес, йога и кардио

Прокурорският син, хванат с канабис, остава в ареста

Прокурорският син, хванат с канабис, остава в ареста

България Преди 6 часа

Определението на Окръжен съд - Варна е окончателно

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Феномени и Завоеватели излизат в битка за неприкосновеност

Русия ще строи осем ядрени централи в Иран

Русия ще строи осем ядрени централи в Иран

Свят Преди 6 часа

"Росатом“ определи проекта като "стратегически"

Учени откриха нов вид динозавър в Аржентина

Учени откриха нов вид динозавър в Аржентина

Любопитно Преди 6 часа

В устата на хищника е намерена кост от древен родственик на крокодилите

Бойко Борисов посети завод за дронове

Бойко Борисов посети завод за дронове

България Преди 6 часа

"Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива", каза лидерът на ГЕРБ

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

България Преди 7 часа

Амортизацията изпреварва в пъти подмяната на водопреносната мрежа

Хеликоптер свали самолета от Пирин

Хеликоптер свали самолета от Пирин

България Преди 7 часа

Сега самолетът ще бъде извозен с платформа до определено за целта място

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в края на септември

sinoptik.bg
1

Застреляха черен лешояд край Омуртаг

sinoptik.bg

Любимата диета Анистън и Полтроу крие сериозни рискове

Edna.bg

Обвиниха бащата на Илон Мъск в сексуално насилие над децата му

Edna.bg

НА ЖИВО: Малмьо - Лудогорец 0:2, Станич бележи от дузпа

Gong.bg

Кирил Десподов влезе като резерва при равенство на ПАОК в Лига Европа

Gong.bg

Руски изтребители провокирали германска фрегата в Балтийско море

Nova.bg

"Постигнахме това със задружни усилия!": Пред NOVA говори бащата на българина, освободен след принудителна мобилизация в Украйна

Nova.bg