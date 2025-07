"Победа за Си": Тръмп отстъпва на Пекин по ключов въпрос

П редполагаемото решение на администрацията на Доналд Тръмп да блокира тайванския президент Лай Чинг да направи междинна спирка в Ню Йорк предизвика критики от страна на експерти по външна политика. Някои от тях заявиха, че това представлява явна отстъпка пред Пекин по време на чувствителни търговски преговори между САЩ и Китай.

Британският вестник Financial Times съобщи в понеделник, като се позова на трима запознати източници, че представители на администрацията на Тръмп са отказали транзитното преминаване на Лай през Ню Йорк по пътя му към дипломатически съюзници в Централна Америка.

China watchers react as Trump caves to Beijing on key issue https://t.co/5rQEzcgl7Y — Thaddeus DeGroot (@DegrootThaddeus) July 29, 2025

Защо това е важно

Пекин, който претендира, че Тайван е част от неговата територия, нееднократно е възразявал срещу всякакви контакти между Съединените щати и тайвански официални лица. Съединените щати поддържат неофициални отношения с Тайван съгласно Закона за отношенията с Тайван (Taiwan Relations Act), но традиционно се стремят да балансират подкрепата си за острова с усилията да не провокират Пекин, пише Newsweek .

Тайванските президенти, включително Лай и неговата предшественичка Цай Ингвен, в миналото са правили спирки в САЩ по пътя към дипломатически посещения в двете Америки, като по време на тези визити са се срещали с американски политици, подкрепящи Тайван. Предполагаемото решение на Тръмп може да се тълкува като готовност да наруши установената практика в името на по-гладки преговори с Пекин.

Войната е в ръцете на Си Цзинпин

Какво трябва да знаете

Анализатори предупреждават, че третирането на Тайван като разменна монета, а не като стабилен ангажимент на САЩ, застрашава сигурността на острова и международния му статут.

Илай Ратнър, бивш служител в Пентагона в администрацията на Джо Байдън, написа в X:

"Изключително лошо управление на отношенията с Тайван."

Extraordinary mismanagement of the Taiwan relationship. https://t.co/2ActDatdMN — Ely Ratner (@elyratner) July 28, 2025

Аарън Астор, преподавател по история в колежа Меривил, също изрази безпокойство в платформата:

"Казаха ми, че администрацията на Тръмп ще се противопостави на Китайската народна република, а не… ще откаже на президента на Тайван правото да премине през САЩ."

"Моля, кажете ми, че това е фалшива новина или е просто някаква грешка, а не че Тръмп се огъва пред Си заради търговска сделка", добави Астор.

I was told the Trump Administration was going to confront the People’s Republic of China and not…deny Taiwan’s President the right to pass through the US. Please tell me this is fake news or a simple screw-up and is not Trump yielding to Xi for a trade deal. https://t.co/wxJH0rEZ9r — Aaron Astor (@AstorAaron) July 28, 2025

Нанси Пелоси, член на Конгреса от Калифорния (CA-11) и бивш председател на Камарата на представителите, нарече решението "победа за Си".

"Решението на Доналд Тръмп да не разреши посещението на президента Лай в Ню Йорк изпраща опасен сигналр че Съединените щати могат да бъдат притискани от Пекин да замълчат по въпроса за Тайван", написа Пелоси в X.

Donald Trump’s decision to deny permission for President Lai to visit New York sends a dangerous signal: that the United States can be bullied by Beijing into silence on Taiwan.



This is a victory for Xi — and let us hope it is not indicative of a dangerous change in U.S. policy. pic.twitter.com/NeUxtDBz0o — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 28, 2025

Бони Глейзър, управляващ директор на Програмата за Индо-Тихоокеанския регион на САЩ към Германския фонд Маршал, е цитирана в публикацията на Financial Times:

"Като дава сигнал, че аспектите на отношенията между САЩ и Тайван са предмет на преговори, Тръмп отслабва възпиращата сила и насърчава Си да настоява за допълнителни отстъпки по отношение на Тайван."

So United States can be bullied by Beijing into silence on Taiwan.



This is a victory for Xi and Potential shift in US policy!https://t.co/bNMt8LKchy — Rebecca Smith (@ImRebeccae) July 29, 2025

Райън Федасюк, хоноруван преподавател в Програмата за изследване на сигурността към Джорджтаунския университет, написа в X:

"Много от дългогодишните познавачи на Китай са твърде учтиви, за да го кажат, затова ще го направя аз: В нормален свят би било немислимо Съединените щати да се съгласят с искане на Пекин да отменят рутинно транзитно преминаване на президента на Тайван."

Федасюк добави, че решението подчертава сериозни проблеми в политиката на САЩ спрямо Китай, отбелязвайки, че то идва малко след като администрацията смекчи контрола върху износа на модерни чипове към американски съюзници.

Many longstanding China hands are too polite to say it, so I will: In a normal world it would be inconceivable that the United States would accede to Beijing’s demand to pull down a routine transit by Taiwan’s President.



This is the clearest sign yet of a deep disturbance in… https://t.co/B8mEXi4eV5 — Ryan Fedasiuk (@RyanFedasiuk) July 28, 2025

Какво предстои

Говорителят на тайванското външно министерство Хсяо Куанг-вей заяви пред Newsweek, че "няма такова нещо като отлагане, отмяна или отказ от страна на САЩ за транзитна спирка".

"Както и преди, когато маршрутът на президентско пътуване бъде финализиран, президентството ще го обяви и ще го разясни публично своевременно", каза представителят.

На пресконференция на китайското външно министерство във вторник, попитан дали Пекин е контактувал с Вашингтон по повод евентуалния транзит на Лай, говорителят Гуо Цзякун заяви, че Китай категорично се противопоставя на всякакви форми на официален контакт между САЩ и Тайван.