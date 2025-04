Критики за прикриването на когнитивния спад на Байдън на вечеря на кореспондентите в Белия дом

Р епортерът на Axios Алекс Томпсън отправи критики към медиите заради прикриването на когнитивния спад на бившия президент Джо Байдън по време на благодарствената си реч на вечерята на кореспондентите в Белия дом в събота вечер, предаде Newsweek.

В словото си Томпсън наблегна на значението на пълното и открито отразяване, като подчерта, че медийните пропуски са довели до липса на доверие сред публиката: "Признаването на грешки изгражда доверие, а защитата за тях допълнително го подкопава."

Newsweek се е обърнал към екипа на Байдън за коментар.

Президентската надпревара и съмненията

По време на кампанията за президентските избори през 2024 г., Белият дом и водещи демократи нееднократно подчертаваха, че Байдън е "остър, ясен и способен да изпълнява всички президентски задължения". Самият Байдън отхвърли опасенията относно своите умствени способности, заявявайки пред NBC News през юли: "Умствената ми острота e адски добра".

Въпреки това, слабото му представяне в дебата през юни срещу Доналд Тръмп разкри сериозно намаляване на умствената му острота. По-малко от месец по-късно Байдън се отказа от надпреварата, а демократите останаха с малко повече от 100 дни преди изборите да намерят нов кандидат. Тогавашният вицепрезидент Камала Харис пое ръководната роля, но загуби от Тръмп и в Избирателната колегия, и в народния вот.

Разследвания, книги и прикриване

Поредица от книги и разкази за упадъка на Байдън вече са публикувани или предстоят, включително последната книга на Крис Уипъл, в която се твърди, че най-близките съветници на Байдън са били в "мъгла на заблуда и отричане" относно способността му да служи още един мандат. Томпсън също е съавтор с водещия на CNN Джейк Тапър на предстояща книга за предполагаемото прикриване, която трябва да излезе следващия месец.

Администрацията на Тръмп също имаше обтегнати отношения с пресата, като предприе по-строг подход към достъпа и работата на медиите в Белия дом, а правото на журналистите беше ограничавано чрез нови политики и съдебни дела. Тези промени пренасочиха влиянието от Асоциацията на кореспондентите към самата президентска администрация.

Речта на Томпсън и значението на доверието

В речта си по случай наградата "Алдо Бекман" за цялостни постижения в отразяването на Белия дом, Томпсън заяви:

"Вярвам, че репортажите и Асоциацията на кореспондентите в Белия дом са необходими както винаги". Той подчерта, че работата на медиите е жизнено важна в свят, където "хората се борят да разберат какво е вярно и хората с власт не казват истината".

Томпсън се обърна и към изборите през 2024 г.:

"Упадъкът на президента Байдън и прикриването му от хората около него е напомняне, че всеки Бял дом, независимо от партията, е способен на измама".

Той добави: "Да бъдем честни означава също да казваме истината за себе си. Ние, включително и аз, пропуснахме много от тази история. И някои хора ни вярват по-малко заради това". Томпсън подчерта значението на признаването на грешки като необходимост за възстановяване на доверието.

“We bear some responsibility for faith in the media being at such lows. I say this because acknowledging errors builds trust, and being defensive about them further erodes it. We should have done better.”

My thoughts at the WHCA dinner on covering Biden. pic.twitter.com/V16yQkPh5n