Свят

Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok

Това той обяви в социалната си мрежа

Обновена преди 51 минути / 15 септември 2025, 13:59
Тръмп намекна, че има сделка с Китай за ТikTok
Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп намекна в понеделник, че е постигната сделка с Китай за запазване на социалната мрежа TikTok в Съединените щати.

"Голямата търговска среща в Европа между Съединените американски щати и Китай премина много добре! Тя ще приключи скоро", обяви Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл.

"Постигната беше и сделка за "определена" компания, която младите хора в нашата страна много искаха да спасят. Те ще бъдат много щастливи! Ще говоря с президента Си в петък", подчерта Тръмп.

САЩ и Китай са близо до постигане на споразумение относно приложението за кратки видеоклипове TikTok, заяви по-рано американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от "Ройтерс", след началото на втория ден от преговорите в Мадрид, целящи да смекчат търговското напрежение между двете страни.

"Дори ако не бъде постигнато споразумение за продажба на дейностите на TikTok в САЩ, това няма да повлияе на отношенията", добави Бесънт.

"Всичко се развива много добре на най-високо ниво", каза той пред медии заедно с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Поредният кръг от преговори, четвърти за четири месеца, се провежда в бароковия дворец "Санта Крус", където се помещава испанското външно министерство. Вчерашният първи ден от преговорите приключи след около шест часа без индикации за пробив.

Бесънт посочи, че двете страни са постигнали добър напредък по техническите детайли, но постигането на споразумение по други въпроси ще е нелека задача.

"Нашите китайски колеги дойдоха с много агресивно искане", поясни той и уточни: "Ще видим дали можем да стигнем до някакво споразумение, не сме готови да жертваме националната сигурност за приложение за социални мрежи".

Разговорите са били съсредоточени върху TikTok, митата и икономиката, каза високопоставено лице от американското правителство, без да дава повече подробности.

Удължаването на крайния срок за продажба на американските дейности на TikTok ще зависи до голяма степен от това как ще преминат разговорите днес, каза Бесънт. Гриър заяви, че макар и проблемът с TikTok да е решен, той може да зависи от постигането на споразумения по други въпроси.

"Китай разглежда като неразделна част от потенциалната сделка за TikTok различни въпроси, независимо дали става въпрос за мита или други мерки, предприети през годините", каза Гриър.

САЩ обаче не са в позиция просто да премахнат всяка мярка, предприета някога, за да се опитат да разрешат проблема, добави той.

Делегации, водени от Бесънт и китайския вицепремиер Хъ Лифън, се срещат в европейски градове от май, за да се опитат да разрешат различията, които накараха президента на САЩ Доналд Тръмп да повиши тарифите върху китайския внос и предизвикаха ответни мерки, включително високи китайски вносни мита за американски стоки и прекратяване на доставките на редкоземни елементи за Вашингтон.

Делегациите се срещнаха за последно в Стокхолм през юли, където се споразумяха да удължат с 90 дни търговското примирие помежду си.

Експертите нямаха големи очаквания за значителен пробив в Мадрид, залагайки единствено на допълнително удължаване на крайния срок за китайския собственик на TikTok, "БайтДенс" (ByteDance), да се откаже от операциите си в САЩ до 17 септември или да се изправи пред спиране на дейността в страната.

Китайското посолство в Мадрид уведоми медиите за потенциална заключителна пресконференция днес следобед, което показва, че разговорите могат да приключат бързо, отбелязва Ройтерс.

Някои предишни дискусии по по-сложни въпроси като например разговорите в Лондон за доставките на редкоземни елементи, биваха удължавани до три ден.

Очакваше се, че Бесънт ще пътува до Лондон утре (16 септември), за да се срещне с британския министър на финансите Рейчъл Рийвс преди държавното посещение на Тръмп при крал Чарлз Трети, което започва в сряда (17 септември).

Източник: БТА/Галя Горнишка    
Китай САЩ TikTok споразумение преговори Испания
Последвайте ни

По темата

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

Русия плаши Сърбия с

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото</p>

Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото

България Преди 11 минути

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 1 час

Украински удари и руско настъпление

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 2 часа

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Общото тегло на наркотика е 739,180 кг

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Любопитно Преди 2 часа

От началото на годината служителите са издали над хиляда заповеди за изгонване за различни видове нарушения.

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 2 часа

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 2 часа

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 3 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 3 часа

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Пари Преди 3 часа

Това съобщиха от НСИ

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

<p>Въвеждат режим на водата в Ловеч</p>

Въвеждат режим на водата в Ловеч

България Преди 3 часа

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

България Преди 3 часа

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

<p>Червеният килим на &bdquo;Еми&ldquo; 2025: класа, мода и холивудски чар</p>

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Любопитно Преди 4 часа

Вижте най-добре облечените звезди на наградите „Еми“

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 4 часа

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

<p>&quot;С малки стъпки и големи загуби&quot;:&nbsp;Русия &quot;се опита да тества&quot; НАТО&nbsp;</p>

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

Свят Преди 4 часа

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Изневяра ли е причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт?

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Бивш футболист на ЦСКА играе аматьорски футбол в Германия

Gong.bg

Илиан Илиев изненадал Георги Иванов - стана ясно кога обявяват новия селекционер

Gong.bg

Заловиха сина на изявен прокурор с близо 50 кг марихуана

Nova.bg

МВнР връчи писмен демарш на руския посланик заради дроновете в Полша

Nova.bg