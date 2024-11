Доналд Тръмп: Не трябваше да напускам Белия дом

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съжалява, че е напуснал Белия дом, след поражението си на президентските избори през 2020 г., което така и не призна, предаде ДПА.

„Имахме най-безопасната граница в историята на страната в деня, в който напуснах. Не трябваше да напускам. Честно казано, защото се справяхме толкова добре“, заяви кандидатът за президент на САЩ от Републиканската партия по време на предизборен митинг в град Литиц в щата Пенсилвания.

Тръмп допълни, че сега „има стотици адвокати“ на всяка избирателна секция за предстоящите избори за държавен глава.

At a rally in Pennsylvania, Donald Trump said, “I shouldn’t have left” the White House and “I don’t mind” if reporters are shot at. pic.twitter.com/t2pIrMOY0l