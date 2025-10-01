Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

И зпълнителна заповед на администрацията на Тръмп заявява, че нападение срещу Катар ще се разглежда като заплаха за САЩ, укрепвайки ангажиментите за сигурност към ключов съюзник от Персийския залив след удара на Израел срещу Доха миналия месец, предаде New York Times.

Администрацията на Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която се ангажира да гарантира сигурността на Катар – включително чрез военни действия – ако страната бъде нападната. Заповедта, датирана на 29 септември 2025 г., беше подписана три седмици след като Израел извърши въздушни удари, насочени срещу лидери на "Хамас" в Катар, което предизвика възмущение сред катарски и американски официални лица и постави под въпрос силата на американските гаранции за сигурност на нацията от Залива.

Изпълнителната заповед изглежда е насочена към това да увери Катар, че подобен удар няма да се повтори. В нея се посочва, че всяко нападение срещу Катар ще се третира като „заплаха за мира и сигурността на Съединените щати“.

Катар е домакин на най-голямата американска военна база в Близкия изток и, подобно на много от съседите си в Залива, счита Съединените щати за ключов гарант на своята сигурност. Това направи скорошния удар от Израел, близък съюзник на Америка, особено шокиращ за катарските официални лица.

Ако Катар бъде нападнат, изпълнителната заповед гласи, че Съединените щати трябва да „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни – за да защитят интересите на Съединените щати и на държавата Катар“.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху защити ударите през септември, заявявайки, че те са част от често заявяваната мисия на Израел да отмъсти за нападението, водено от "Хамас", в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души и се разпали войната в Газа. Нетаняху обвини катарското правителство, че предоставя „безопасно убежище“ на "Хамас".

Израелското правителство поддържа неформални отношения с Катар, който служи като посредник, заедно с Египет, за прекратяване на войната в Газа.

"Хамас" заяви, че при атаката в Доха не са убити висши лидери. Синът на Халил ал-Хая, водеща фигура, която помогна за планирането на нападението от октомври 2023 г., беше убит, заедно с още четирима души, свързани с групата, и един член на вътрешните сили за сигурност на Катар, ефрейтор Бадер Саад ал-Хумайди ал-Досари.

След ударите катарският министър-председател Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани описа атаката като „държавен терор“. Неговото правителство отдавна твърди, че приема официални лица на "Хамас"по искане на Съединените щати, за да улесни каналите за комуникация с групата.

В понеделник офисът на Нетаняху съобщи, че той е разговарял по телефона с Шейх Мохамед и е изразил съжаление, че катарски служител по сигурността е бил убит при атаката в Доха. Той също така заявил, че Израел не възнамерява отново да нарушава суверенитета на Катар, добави офисът му.

Катарското външно министерство посочи, че Нетаняху се е извинил за атаката по време на разговора.

Изпълнителната заповед призовава американския министър на отбраната да работи с други висши служители, за да „поддържа съвместно планиране на извънредни ситуации с държавата Катар, за да осигури бърз и координиран отговор на всяка чужда агресия срещу държавата Катар“.

Атаката през септември не беше единственият случай, когато Катар попадна под обстрел през последните месеци. През юни Иран изстреля ракети срещу американската военна база в Катар, атака, която иранските официални лица заявиха, че е в отмъщение за американски удари срещу нейната ядрена инфраструктура.

Катар беше една от трите арабски държави, които Тръмп посети по време на регионална обиколка през май. Страната наскоро дари самолет 747 на Съединените щати. Тръмп заяви, че иска да използва самолета като заместител на Air Force One.

