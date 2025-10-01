Свят

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

1 октомври 2025, 15:17
Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита
Източник: iStock

И зпълнителна заповед на администрацията на Тръмп заявява, че нападение срещу Катар ще се разглежда като заплаха за САЩ, укрепвайки ангажиментите за сигурност към ключов съюзник от Персийския залив след удара на Израел срещу Доха миналия месец, предаде New York Times

Администрацията на Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която се ангажира да гарантира сигурността на Катар – включително чрез военни действия – ако страната бъде нападната. Заповедта, датирана на 29 септември 2025 г., беше подписана три седмици след като Израел извърши въздушни удари, насочени срещу лидери на "Хамас" в Катар, което предизвика възмущение сред катарски и американски официални лица и постави под въпрос силата на американските гаранции за сигурност на нацията от Залива.

Изпълнителната заповед изглежда е насочена към това да увери Катар, че подобен удар няма да се повтори. В нея се посочва, че всяко нападение срещу Катар ще се третира като „заплаха за мира и сигурността на Съединените щати“.

Катар е домакин на най-голямата американска военна база в Близкия изток и, подобно на много от съседите си в Залива, счита Съединените щати за ключов гарант на своята сигурност. Това направи скорошния удар от Израел, близък съюзник на Америка, особено шокиращ за катарските официални лица.

Ако Катар бъде нападнат, изпълнителната заповед гласи, че Съединените щати трябва да „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни – за да защитят интересите на Съединените щати и на държавата Катар“.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху защити ударите през септември, заявявайки, че те са част от често заявяваната мисия на Израел да отмъсти за нападението, водено от "Хамас", в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души и се разпали войната в Газа. Нетаняху обвини катарското правителство, че предоставя „безопасно убежище“ на "Хамас".

Израелското правителство поддържа неформални отношения с Катар, който служи като посредник, заедно с Египет, за прекратяване на войната в Газа.

"Хамас" заяви, че при атаката в Доха не са убити висши лидери. Синът на Халил ал-Хая, водеща фигура, която помогна за планирането на нападението от октомври 2023 г., беше убит, заедно с още четирима души, свързани с групата, и един член на вътрешните сили за сигурност на Катар, ефрейтор Бадер Саад ал-Хумайди ал-Досари.

След ударите катарският министър-председател Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани описа атаката като „държавен терор“. Неговото правителство отдавна твърди, че приема официални лица на "Хамас"по искане на Съединените щати, за да улесни каналите за комуникация с групата.

В понеделник офисът на Нетаняху съобщи, че той е разговарял по телефона с Шейх Мохамед и е изразил съжаление, че катарски служител по сигурността е бил убит при атаката в Доха. Той също така заявил, че Израел не възнамерява отново да нарушава суверенитета на Катар, добави офисът му.

Катарското външно министерство посочи, че Нетаняху се е извинил за атаката по време на разговора.

Изпълнителната заповед призовава американския министър на отбраната да работи с други висши служители, за да „поддържа съвместно планиране на извънредни ситуации с държавата Катар, за да осигури бърз и координиран отговор на всяка чужда агресия срещу държавата Катар“.

Атаката през септември не беше единственият случай, когато Катар попадна под обстрел през последните месеци. През юни Иран изстреля ракети срещу американската военна база в Катар, атака, която иранските официални лица заявиха, че е в отмъщение за американски удари срещу нейната ядрена инфраструктура.

Катар беше една от трите арабски държави, които Тръмп посети по време на регионална обиколка през май. Страната наскоро дари самолет 747 на Съединените щати. Тръмп заяви, че иска да използва самолета като заместител на Air Force One.

Израелски въздушни удари срещу Доха, Катар, през септември 2025 г., насочени срещу лидери на "Хамас", предизвикаха силно напрежение в Близкия изток. Този акт дойде като пряк отговор на Израел към нападението на "Хамас"срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души и което постави началото на продължителната война в Газа. Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху защити ударите, заявявайки, че те са част от мисията на Израел да отмъсти за атаката, като същевременно обвини катарското правителство, че предоставя „безопасно убежище“ на "Хамас".

Катар, заедно с Египет, играе ролята на важен посредник в прекратяването на огъня и преговорите за заложници между Израел и "Хамас". 

Източник: New York Times    
Катар САЩ Израел Хамас Изпълнителна заповед Сигурност на Катар Война в Газа Бенямин Нетаняху Администрация на Тръмп Близък изток
Последвайте ни

По темата

Автобус пропадна в канавката на магистрала

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Живейте безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Живейте безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Любопитно Преди 4 минути

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 22 минути

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 34 минути

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 52 минути

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 52 минути

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 53 минути

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 1 час

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 1 час

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

<p>45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар, загинал в зверска&nbsp;катастрофа в София</p>

45 дни по-късно: Погребаха сирийския лекар д-р Иса Али, загинал в зверска катастрофа в София

Свят Преди 2 часа

Дженазето се състоя в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в квартал "Орландовци"

<p>Франция разследва петролен танкер от тайният руски &quot;сенчест флот&quot;</p>

Франция разследва петролен танкер от "сенчеста флотилия", закотвен край бреговете ѝ

Свят Преди 2 часа

Москва е обвинявана, че използва своя таен „сенчест флот“ от остарели петролни танкери, за да заобикаля санкциите, наложени от западните съюзници

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Северният Атлантик се клати - и това е предупреждение за всички нас

Свят Преди 2 часа

Ако го оставим да падне, това ще е първото домино в поредица от много, много лоши промени

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Животът на Ан Хатауей – вдъхновението зад великия Шекспир

Любопитно Преди 2 часа

Личният живот на Шекспир остава до голяма степен мистерия – включително подробностите за десетилетния му брак

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

Ужас в Стара Загора: Мъж държал заключени две жени за проституция

България Преди 2 часа

Случаят, разкрит на 29 септември 2025 г., разтърсва обществеността с бруталността си

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Пари Преди 2 часа

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

България Преди 2 часа

Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Технологии Преди 2 часа

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg
1

Почистиха района около Алботинския скален манастир

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато традицията срещне шампионите: хляб и мед за волейболните герои

Gong.bg

Галатасарай почете Жота, но след това се подигра на Ливърпул

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Бомбена заплаха затвори „Октоберфест”, МВнР - с препоръки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg