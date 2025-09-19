Трима загинали при взрив в завод в Италия

Т рима души загинаха при експлозия в силоз на сметопреработвателната фирма "Екопартенопе" в италианския град Марчанизе, провинция Казерта. Един човек е в неизвестност, предаде АНСА.
Трима служители на сметопочисващата фирма, включително собственикът ѝ, са предполагаемите жертви от ударната вълна след взривяването на цистерна с гориво от употребявани мазнини.
❌ #Caserta, dalle 15 #vigilidelfuoco impegnati a Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti: a seguito dello scoppio in un silos, recuperati i corpi senza vita di 3 operai impegnati in operazioni di manutenzione. Squadre al lavoro, intervento in corso… pic.twitter.com/HsjCrbA8Hr— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2025
Двама работници са получили леки наранявания след злополуката в южната област Кампания, част от която е провинция Казерта. Тримата загинали са били във фирмен склад, като взривът ги е хвърлил на няколко метра над земята. На място са пристигнали няколко екипа на противопожарната служба, пояснява АНСА.
Tragedia a #Marcianise: un’esplosione all’interno dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope ha provocato la morte di 3 persone. Una quarta risulta ancora dispersa.— Tg1 (@Tg1Rai) September 19, 2025
Secondo i primi rilievi, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante lavori di manutenzione agli impianti#Tg1 pic.twitter.com/nfvAfkHWyJ
"Още една недопустима трагедия, с огромни размери, която засяга трудовата дейност в нашата провинция", гласи изявление от клона на националния синдикат - Италианската главна конфедерация на труда (CGIL), за Казерта, Неапол и Кампаня. Профсъюзът изказва своите "най-дълбоки съболезнования на семействата на загиналите, съчувствието си към ранените и към работниците, засегнати от инцидента, като в същото време дава израз на гнева си от поредните случаи на предотвратима смърт".
"Това не е съдба. Това е провал на една бизнес система, която убива и продължава да се проваля с мерките за безопасност. Изискваме незабавно огласяване на истината за случилото се; по-голям контрол и повече инспекции; и план за спешни действия, за да се спре това тихо кръвопролитие", заявява синдикатът. "Да умреш на работа е национален позор. Стига!", се казва в заключение в декларацията.
Tre operai sono morti a causa di un'esplosione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 19 settembre in un'azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti a Marcianise (Caserta). pic.twitter.com/qu3Tj2PW0o— Local Team (@localteamit) September 19, 2025