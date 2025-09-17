Свят

Тревога, МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до АЕЦ "Запорожие"

Много снаряди са паднали на около 400 метра от склад за съхранение на дизелово гориво

17 септември 2025, 09:11
Тревога, МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до АЕЦ "Запорожие"
Източник: iStock Photos/Getty Images

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи за артилерийски обстрел близо до окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна, предаде Ройтерс.

От екипа на МААЕ, който е разположен в най-голямата атомна електроцентрала в Европа, са чули стрелба в района. От три близки места се издига черен дим, съобщили освен това инспекторите на ядрения регулатор на ООН.

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Екипът е бил уведомен, че много снаряди са паднали на около 400 метра от склад за съхранение на дизелово гориво, който се намира извън самата централа.

"Въпреки че няма съобщения за жертви или щети по оборудването, инцидентът за пореден път подчерта постоянните заплахи за ядрената безопасност и сигурност", коментира генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Русия удари главната правителствена сграда на Украйна за първи път

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

Източник: Николай Станоев, БТА    
аец запорожие обстрел маае
