Трагедия в Сеул: Мотоциклист загина след падане в огромна дупка

М ъж, паднал в огромна дупка в столицата на Южна Корея, Сеул, беше намерен мъртъв, съобщиха местните власти, предаде BBC. Инцидентът станал, когато мъжът карал мотоциклета си в квартал Gangdong, а пътят се срутил около 18:30 местно време (09:30 GMT) в понеделник, 24 март.

Спасителите открили тялото му под земята на следващия ден, във вторник сутринта, около 11:00 местно време, на приблизително 50 метра от мястото, където е паднал.

One person has been killed after a massive sinkhole opened up in Seoul, with harrowing video footage showing the moment his vehicle was swallowed by the holehttps://t.co/Bm1tFn1YOg pic.twitter.com/OOWJclHv2y — AFP News Agency (@AFP) March 25, 2025

Шофьор на автомобил също е ранен при инцидента, който бързо стана сензационен в социалните мрежи на Южна Корея. Видеозапис показва момента, в който пътят изведнъж пропада близо до пътен възел. Видеото улавя как мотоциклетистът пада в дупката, докато колата, пътуваща пред него, успява да се измъкне на косъм.

Огромна дупка се отвори на път в Япония и расте

По-рано през деня спасителите открили мобилен телефон и мотоциклета в срутването, което е с диаметър 20 метра и дълбочина 20 метра, според местните медии. Мъжът, който се смята за около 30 години, все още не е бил идентифициран от властите.

A motorcyclist was killed after a massive sinkhole opened up in Seoul, the fire department said on Tuesday, with harrowing video footage showing the moment the bike was swallowed by the hole.



Full story link is in the 1st comment.#seoul #southkorea #sinkhole #motorbike pic.twitter.com/gukQyDGDNY — Bangkok Post (@BangkokPostNews) March 25, 2025

Ким Чанг-сеоп, ръководител на пожарната служба в Гангдонг, съобщи на брифинг, че в дупката има около 2000 тона пръст и вода. Въпреки това, властите все още не са разкрили причината за срутването.

Доклад, предоставен наскоро на градската управа на Сеул, показва, че през последното десетилетие в града са настъпили 223 подобни инцидента. Те са били резултат от лошото управление на инфраструктурата, остарели или повредени тръби, както и от дългосрочно слягане и аварии, причинени от изкопни работи.

Една от най-честите причини за срутвания на земята е разпадът на скали като варовик или креда. Понякога този процес се случва постепенно, като депресията става все по-дълбока с времето. В други случаи варовикът се намира под друг слой скала, което води до разтварянето му, без да има признаци на повърхността. Покриващата скала, обикновено глина или пясъчник, след това внезапно се срутва в вдлъбнатината отдолу — това се нарича пропаст на срутване.

Човешките дейности, като изкопни работи, също могат да ускорят образуването на понори и да доведат до внезапни срутвания на земята.

Horrible accident in Gangdong district of Seoul,the capital of South Korea🇰🇷.



A busy road collapsed and a motorcyclist fell into a 20 meter wide and 20 meter deep pit.



He was found dead after an 18-hour rescue operation.#seoul #southkorea #sinkhole #earthquake #viral #AI pic.twitter.com/eN137iwLiI — Sanjeev (@sun4shiva) March 25, 2025

Това не е първият подобен инцидент за годината

Това не е първият подобен инцидент- в края на януари 2025 г., камион потъна в гигантска дупка с размери около 10 метра ширина и 5 метра дълбочина. Дупката се е появила в град Яшио, префектура Сайтама, близо до Токио, а камионът е пропаднал в нея, заедно със 74-годишния шофьор на превозното средство. Смята се, че причината за срутването е спукване на подземна канализационна тръба. Дълговодните отпадъчни води от повредената тръба наводнили дупката и се появи нова пукнатина в четвъртък, показват видеозаписите, на които се виждат стълб и табела на ресторант, които се срутват.

Гигантска дупка погълна камион в Япония, кабината е открита в канализационна тръба

На 12 февруари властите откриха кабината на камиона в близката канализационна тръба.. Според изображения от дрон, в кабината се вижда човешко тяло, но все още не е потвърдено дали това е изчезналият 74-годишен шофьор на камиона. За да получат достъп до камиона, екипите ще трябва да инсталират временна байпасна тръба, която да спре водния поток. Очаква се този процес да отнеме до три месеца, уточни губернаторът на Сайтама, Мотохиро Оно.

;Миналия август издирването на жена, която изчезнала в дупка на тротоар в централната част на Куала Лумпур, бе прекратено след седем дни.