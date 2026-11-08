Трагедия на релсите в Египет: Загинали и десетки ранени след брутален сблъсък на влакове

Т ежък железопътен инцидент в Египет отне живота на най-малко четирима души и рани десетки други, повдигайки отново въпроси за безопасността на железопътната мрежа в страната. В отговор на трагедията президентът Абдел Фатах ас-Сиси нареди незабавно разследване за установяване на причините.

Катастрофата е станала в провинция Гиза, на около 100 километра южно от столицата Кайро, когато пътнически влак е дерайлирал. Според официално съобщение на Министерството на здравеопазването на Египет потвърденият брой на жертвите е четирима души, сред които и машинистът, а ранените са 88, съобщи NOVA.

Реакция на властите и спасителни операции

Веднага след инцидента на мястото са изпратени мащабни спасителни и медицински екипи. По данни на Министерството на здравеопазването са мобилизирани между 52 и 70 линейки за бързата евакуация на пострадалите. Ранените пътници са транспортирани в три болници в провинциите Гиза и Бени Суеф, които са били поставени в режим на повишена готовност.

На мястото на катастрофата е изпратена и специализирана железопътна техника, включително кранове, за разчистване на релсовия път и отстраняване на дерайлиралите вагони. В резултат на инцидента железопътният трафик по линията е бил временно преустановен.

Египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси нареди незабавно разследване за установяване на причините за катастрофата и изрази съболезнования на близките на загиналите.

Причини за инцидента и исторически контекст

Според първоначалната информация, предоставена от египетските държавни железници, няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на единия влак се е блъснала в задната част на друг. Трагедията се е разиграла по натоварената линия между Кайро и Асуан. Според наличните данни, единият влак е пътувал по маршрута между Гиза и Фаюм, когато се е сблъскал с другия.

Този инцидент не е изолиран случай за Египет, където през последните години имаше няколко тежки железопътни катастрофи. Подобни събития често се свързват с остаряла инфраструктура и проблеми с поддръжката. Най-тежката железопътна трагедия в историята на страната датира от 2002 г., когато при пожар в пътнически влак загинаха 361 души.