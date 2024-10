Икономика на войната: Това представлява "огромен риск" за държавния бюджет на Москва

А ко Саудитска Арабия изпълни плановете си за увеличаване на производството на суров петрол, за да защити позицията си на световен петролен лидер, Москва ще остане без средства за военната си икономика. Това посочва Ева Хартог, автор в Politico.

Рияд е все по-разочарован от неуспеха на другите петролни държави да се координират за намаляване на предлагането, за да се повишат цените на петрола до около 100 долара за барел - от сегашните 70 долара. Търговците на петрол твърдят, че Саудитска Арабия е готова да реагира, като се обърне срещу по-малките производители, изнасяйки повече петрол, за да завладее пазарния дял, дори когато цените падат.

Тази стратегия би могла да доведе до спад на цените на петрола и до лоши новини за руския президент Владимир Путин. През последното десетилетие петролът и газът са най-големият източник на приходи за руската държава, като съставляват до половината от бюджета на страната.

Михаил Крутихин, руски енергиен анализатор, базиран в Норвегия, казва, че евентуалната стъпка на Саудитска Арабия представлява „огромен риск“ за държавния бюджет на Москва поради огромната му зависимост от приходите от петрол. И това е само един от няколкото непредсказуеми фактора на хоризонта, включително президентските избори в САЩ.

Саудитска Арабия „прекрасно разбира, че руските компании не се съобразяват с искането за намаляване на производството, затова правят свои собствени планове“, добавя Крутихин.

#Saudi Arabia warned of a possible drop in #oil prices to $50 per barrel.

For #Russia, the #critical point is 40! dollars.

At this price, the #Russian budget will hold on maximum of one year. pic.twitter.com/CnPGlhUAoM