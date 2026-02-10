Свят

„Това е лудост“: Тръмп поиска половината от канадски мост

Toй заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението

Обновена преди 3 часа / 10 февруари 2026, 07:42
„Това е лудост“: Тръмп поиска половината от канадски мост
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да блокира откриването на новия международен мост между Съединените щати и Канада.

Става дума за все още строящия се мост „Горди Хау“, който ще свързва канадската провинция Онтарио с американския щат Мичиган.

След блокадите: Мостът, свързващ Канада със САЩ, отново е отворен

Тръмп заяви, че САЩ трябва да притежават „поне половината“ от съоръжението и предупреди, че няма да позволи отварянето му, докато страната му не бъде „напълно компенсирана“.

В публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент обяви, че ще започне незабавни преговори с Канада и обвини северната съседка, че не се отнася справедливо към САЩ. Тръмп изрази недоволство и от факта, че при строителството на моста не са използвани американски материали.

В Truth Social Тръмп заяви, че мостът е пример за това как Канада се е отнасяла несправедливо към САЩ и че САЩ трябва да притежават „поне половината от този актив“.

Той заяви, че няма да позволи откриването на моста, докато САЩ не бъдат „компенсирани за всичко, което сме им дали“, въпреки че не е ясно каква компенсация планира да поиска Тръмп или какво законово право има да блокира откриването му. 

Заплаха на американския президент Доналд Тръмп да спре откриването на новия граничен пункт между Детройт и Онтарио беше осъдена като „лудост“ от кмета на Уиндзор – градът от канадската страна на границата. 

Въпреки твърденията на Тръмп, кметът на Уиндзор Дрю Дилкинс заяви пред канадската медия CBC, че американска стомана е била използвана за американската страна на моста и че очаква той да бъде открит. „Това е просто лудост, когато прочетох тази публикация, не можех да повярвам на очите си, но това е в реда на нещата за него“, каза Дилкинс.

Дилкинс заяви, че мостът в крайна сметка ще бъде открит, въпреки че изрази шока си от публикацията на Тръмп. Други канадски фигури също критикуваха коментарите на американския президент. Ирек Кусмерчик, бивш либерален член на парламента от Уиндзор-Текумзе, заяви, че заплахата на Тръмп „поставя политиката пред работниците и семействата от двете страни на границата“.

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

В процес на изграждане от 2018 г., международният мост „Горди Хау“ се очаква да бъде открит по-късно тази година по протежение на коридора Уиндзор-Детройт – най-натоварената търговска сухопътна граница между двете страни.

Мостът е съсобственост на Канада и щата Мичиган. Канадското правителство е финансирало проекта на стойност 5,7 милиарда долара и очаква да възвърне разходите чрез такси (тол такси). Представянето на моста от страна на Тръмп като пример за това как Канада се възползва от Съединените щати е последната глава в спора му с северния съсед на САЩ, който включва заплахи за мита и критики към усилията на Отава да задълбочи икономическите си връзки с Китай.

Протестиращи в Канада блокираха два гранични пункта със САЩ

Напрежението между Вашингтон и Отава нарасна допълнително, след като Тръмп разкритикува канадския премиер Марк Карни за опитите му да задълбочи търговските отношения с Китай. САЩ вече заплашиха Канада със 100-процентни мита след визита на Карни в Пекин.

Митата върху вноса на стоки от Канада в САЩ се отлагат

От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп неведнъж е влизал в остри конфликти с Канада по търговски и политически теми, включително с противоречиви изявления за бъдещия ѝ статут.

Източник: БГНЕС/Newsweek    
Тръмп САЩ Канада мост строеж
