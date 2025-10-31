Свят

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване

31 октомври 2025, 06:37
Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"
Източник: iStock

Р уският президент Владимир Путин заяви във вторник, че страната е провела успешен тест на ядрено задвижваното торпедо "Посейдон" - подводен дрон с голям обсег, способен да носи ядрена бойна глава. Високопоставен руски депутат определи оръжието като достатъчно мощно, за да "парализира цели държави", без известни противодействия или еквиваленти в света, пише Newsweek.

  • Защо това е важно

Успешното изпитание на новото ядрено торпедо "Посейдон" представлява съществена ескалация в световната надпревара във въоръжаването. Системата "Посейдон" е проектирана да заобикаля американските противоракетни системи и потенциално да предизвиква катастрофални радиоактивни приливни вълни срещу крайбрежни цели.

Тестът се провежда на фона на продължаващото напрежение между Съединените щати и Русия заради войната в Украйна, подновената оръжейна надпревара и засилената ядрена риторика от двете страни. Военни анализатори отбелязват, че оръжието има както психологическа, така и стратегическа функция - да възпира американския напредък в противоракетната отбрана и да влияе върху бъдещите преговори за контрол над въоръженията между Вашингтон и Москва.

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“

  • Какво е известно

Според агенция Reuters, по време на среща с ранени руски войници от фронта в Украйна Путин е заявил за "Посейдон":

"За първи път успяхме не само да го изстреляме с помощта на пусков двигател от подводница-носител, но и да активираме ядрения енергиен блок, на който устройството работи известно време. Това е огромен успех."

"Посейдон", официално известен като "Статус-6", е автономно подводно торпедо с ядрено задвижване и възможност за носене на ядрена бойна глава с мощност до 100 мегатона. Според националния експерт по сигурността Стив Балестриери, публикувал анализ в National Security Journal, устройството може да се движи с до 54 възела и да достига дълбочина от 1000 метра. Целта му е стратегическо възпиране, средство за заобикаляне на американските противоракетни системи, развити след изтеглянето на САЩ от Договора за противоракетна отбрана от 1972 г.

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване. Модели на NukeMap, цитирани от Балестриери, показват, че експлозията може да направи необитаема зона с размери приблизително 1700 на 300 километра или да предизвика "ядрено цунами" по крайбрежните градове.

  • Какво казват
  1. Владимир Путин, президент на Русия:

"Мощта на "Посейдон" далеч превъзхожда тази на нашата най-съвременна междуконтинентална ракета "Сармат". В света няма нищо подобно."

„Оръжието на Страшния съд“: Ето какво може „Посейдон“

  1. Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана в Държавната дума:

"Това е изключително мощен тип оръжие, способен да парализира цели държави и да ги направи неспособни за война. Няма противодействие или защита срещу него. Никой няма аналог днес."

Русия произведе ядрени бойни глави за "Посейдон"

  • Какво следва

Тестът на системата "Посейдон" идва на фона на възобновен глобален дебат относно контрола върху ядрените оръжия. Наблюдателите смятат, че той засилва натиска върху САЩ и НАТО да преосмислят настоящите си политики и да се адаптират към появата на подводни ядрени дронове, способни да избегнат балистичните щитове.

Американските лидери, включително президентът Доналд Тръмп, многократно са призовавали Русия да прекрати ядрената ескалация и са наложили санкции срещу руския отбранителен и енергиен сектор. Перспективата "Посейдон" да бъде разположен на руски подводници поражда сериозни опасения за ядрената безопасност, рисковете от ескалация и екологичните последици.

Източник: Newsweek    
Посейдон Ядрено торпедо Русия Оръжейна надпревара Ядрен дрон Ядрена бойна глава Напрежение САЩ-Русия Война в Украйна Стратегическо възпиране Ядрена безопасност
Последвайте ни

По темата

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 23 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 23 часа

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 25 минути

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

ЕС се отказва от "чат контрола"

ЕС се отказва от "чат контрола"

Свят Преди 9 часа

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 10 часа

Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма

ООН: Ядрените опити са недопустими

ООН: Ядрените опити са недопустими

Свят Преди 10 часа

Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да възобнови тази практика

Законна ли е школата на министъра на културата?

Законна ли е школата на министъра на културата?

България Преди 11 часа

От район „Изгрев” обявиха, че школата работи вече 10 години с незаконен договор с читалище „Николай Хайтов”

БАДДПО с позиция след изказване на лидера на „Възраждане”

БАДДПО с позиция след изказване на лидера на „Възраждане”

България Преди 11 часа

БАДДПО: Категорично се противопоставяме на опитите за всяване на страхове сред гражданите, се казва в позицията

Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Противоречивият Иван и харизматичният Стоянов отново се изправят един срещу друг

Комисията за контрол над службите отново без кворум

Комисията за контрол над службите отново без кворум

България Преди 12 часа

На заседанието имаше представители само на ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Кой от Лечителите ще бъде номиниран тази вечер?

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

България Преди 13 часа

Зам.-кметът благодари на гражданите и доброволците за съдействието

99 хиляди мъже избягаха от Украйна

99 хиляди мъже избягаха от Украйна

Свят Преди 13 часа

След три години война Зеленски въведе нов закон

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

България Преди 14 часа

Момичето е в неизвестност за близките си от 27 октомври

<p>България реагира &quot;враждебно и агресивно&quot; на Русия</p>

Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство

България Преди 14 часа

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни"

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

България Преди 14 часа

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

<p>Кристина Димитрова с разкрития за смъртта на&nbsp;Иван Тенев</p>

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

България Преди 14 часа

По думите ѝ последните две седмици той се е лекувал във ВМА

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Шарена постна яхния

Edna.bg

Сидни Суини: Казаха ми да си оправя лицето, иначе няма да успея (ВИДЕО)

Edna.bg

Найденов: Искам Левски да ни се падне, ще проверим дали са напреднали

Gong.bg

Историческа сделка: продадоха ЛА Лейкърс за 10 млрд. долара

Gong.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg

Проливен дъжд предизвика наводнения в Ню Йорк (ВИДЕО)

Nova.bg