Отвличане и загуба на пръст: Невъзможното оцеляване на алпиниста Томи Колдуел

А лпинистът Томи Колдуел е известен със зашеметяващи изкачвания, изпълнени с адреналин и приключения – живот, достоен за филмов екран. След тежка травма на ахилеса, изискваща множество операции и две години възстановяване, 40-годишният Колдуел е бил притеснен за бъдещето си в катеренето.

С подкрепата на своя приятел и колега, Алекс Хонълд, той планира историческо начинание – еднодневен преход на всичките пет гранитни върха на Devils Thumb, опасен масив в планините на границата между Аляска и Британска Колумбия. Тези върхове, описани от Колдуел като „вероятно най-заплашителните, които съм виждал, със стръмни шиповидни кули и ледени водопади“, са сред най-опасните в Северна Америка.

Go behind the scenes of "The Devil's Climb" as rock climbing legends Tommy Caldwell and Alex Honnold take on the five peaks of "The Devil's Thumb" in Alaska. This two-month journey highlights friendship and fatherhood and showcases the teamwork behind capturing the Diablo… pic.twitter.com/ceTQW5wbuJ — RED Digital Cinema (@RED_Cinema) October 17, 2024

Лавините и зимните бури са често явление, а много опитни планинари са загубили живота си на стръмните върхове.

Колдуел и Хонълд решиха да стигнат до подножието на масива с велосипед – 4 184 км. от Колорадо до Аляска, приключение, продължило повече от месец. „Това е една от най-отдалечените планини в света, искахме да подложим на изпитание човешките си сили в това пътуване“, споделя Колдуел.

The Devils Climb (2024)



Climbers Alex Honnold and Tommy Caldwell embark on an expedition to conquer Alaska’s treacherous Devils Thumb, pushing their limits through perilous climbs across daunting peaks, while..



Genre: Documentary | Thriller



IMDB Rating: 8.6/10 From 49 Users pic.twitter.com/pB8nDkpMFc — PlutoMovies.com (@plutomoviescom) October 21, 2024

Тяхното зашеметяващо – и понякога плашещо – изкачване е документирано във филма на National Geographic „The Devil's Climb“. За обикновения наблюдател, алпинизмът сред ледените върхове на Аляска буди страх. „Изглежда ужасяващо за хората извън нашия свят, но за нас това е нормално. По-скоро си спомням невероятното приключение с приятел“, каза Колдуел.

Неговата кариера преминава през върхове и падове, които биха обезсърчили и най-силните. На 21 години Колдуел, тогавашната му приятелка и двама колеги попадат в плен на Ислямското движение на Узбекистан в Киргизстан. След шест дни на студ и глад в суровите планини и на ръба на отчаянието, Колдуел взема съдбоносното решение да отблъсне единствения останал пазач, позволявайки на групата да избяга.

Колдуел случайно губи левия си показалец. Вместо да се откаже от катеренето, той приема загубата на пръста като ново предизвикателство и скоро доказва, че може да надмине всички очаквания. „Тялото е невероятно, способно е да преодолее препятствия, които не сме си представяли“, разказва той.

Друг огромен успех идва през 2015 г., когато Колдуел и Кевин Джорджесън стават първите, изкачили свободно Dawn Wall на Ел Капитан в Йосемити, 900-метрова гранитна стена. Подвигът отнема 19 дни и години подготовка, но ги катапултира до световна слава.

🐘Eating the Elephant



It took my friend @kjorgeson and his climbing partner Tommy Caldwell 7 years to climb The Dawn Wall, the world’s hardest big wall free climb.



For years it was unclear whether the route was even possible.



Ultimately KJ and Tommy did send—it was 2,554 days… pic.twitter.com/QuG90ubF9h — Kevin Dahlstrom (@Camp4) July 11, 2024

„Приключението в Аляска беше начин да се излекувам, да тествам границите си и да се почувствам отново като спортист“, допълва Колдуел.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase