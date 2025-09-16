Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Д вама тийнейджъри, които уринираха в съд с бульон в ресторант в Китай, бяха осъдени да платят 2,2 милиона юана (309 000 долара) на две компании за кетъринг, предаде ВВС.

Инцидентът, който се случи през февруари в шанхайския клон на най-голямата китайска верига за хот пот Haidilao, предизвика широка обществена критика, след като 17-годишни младежи публикуваха видео на пиянската си постъпка в интернет.

Няма данни някой да е консумирал замърсения бульон, но Haidilao предложи обезщетение на хиляди клиенти, които са се хранили в ресторанта в дните след инцидента.

През март Haidilao поиска обезщетение в размер на над 23 милиона юана за загуби, като посочи, че това включва сумите, изплатени на клиентите във връзка с инцидента.

Миналия петък съд в Шанхай постанови, че тийнейджърите са нарушили имуществените права и репутацията на компаниите чрез „обиждащи действия“, отбелязвайки, че постъпките им са замърсили съдовете за хранене и са предизвикали „силен обществен дискомфорт“.

Съдът също установи, че родителите на младежите „не са изпълнили задълженията си за настойничество“ и разпореди те да поемат обезщетението, съобщиха държавни медии.

То включва 2 милиона юана за оперативни и репутационни щети, 130 000 юана на една от кетъринг компаниите за загуби на съдове и разходи за почистване, както и 70 000 юана за съдебни разходи.

Съдът реши, че обезщетението, което Haidilao е предложила на клиентите си извън сумата по сметките им е „доброволно бизнес решение“ и тийнейджърите няма да го покрият.

Haidilao предложи обезщетение на повече от 4000 клиенти, посетили клона между 24 февруари – датата на инцидента – и 8 март, като им върна пълната сума по сметките и добави парично обезщетение, равно на десет пъти стойността на сметката им.

Компанията също замени цялото оборудване за горещи ястия и заяви, че е извършила почистване и дезинфекция.

Haidilao се разрасна бързо, откакто отвори първия си ресторант в Джианян, провинция Съчуан. Сега тя управлява над 1000 ресторанта по целия свят.

Компанията е известна с отличното си обслужване на клиенти и семейна атмосфера, като предлага маникюр за дамите и захарен памук за децата, докато чакат за маса.