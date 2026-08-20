Тийнейджър живее потопен в езеро заради силно парене по кожата, милиардер го спасява

Т ийнейджърът Икбал Шейх от години живее с необичайното състояние.

За да избяга от непоносимата болка и усещането, че кожата му гори, 16-годишният младеж от Индия е принуден да прекарва дните си потопен в езеро.

След намесата на индустриалеца Анант Амбани, момчето бе транспортирано със специален въздушен транспорт до Мумбай за изследвания и специализирано лечение.

Тийнейджърът, идентифициран като Икбал Шейх, живее с необичайното състояние от няколко години. Видеоклип, разпространяван в социалните мрежи, го показва да седи в езеро, като по-голямата част от тялото му е под водата, и да яде снакс.

Според съобщенията Икбал изпитва силно парене и дискомфорт, когато е извън водата, докато потапянето във вода му носи облекчение. Твърди се, че семейството му го е водило в няколко болници и при народни лечители в търсене на лечение, но състоянието му не се е подобрило.

Inside the ponds:



Bengal teen's search for relief from undiagnosed skin condition.



16-year-old Iqbal Sheikh, from Beldanga in West Bengal's Murshidabad district, spends days inside ponds -- a routine that has been part of his life for last few years, as he battles an… pic.twitter.com/dqBnwUtGLx — News Arena India (@NewsArenaIndia) August 12, 2026

След като историята придоби популярност в интернет, милиардерът Анант Амбани се намеси, за да помогне на семейството, и организира тийнейджърът да бъде откарван в Мумбай за допълнителни медицински прегледи и лечение.

Точната диагноза на Икбал все още не е потвърдена. Някои лекари обаче подозират, че той може да страда от еритромелалгия - рядко заболяване, свързано с епизоди на пареща болка, топлина и зачервяване, които често засягат ръцете и краката.

Състоянието може да бъде хронично и трудно за овладяване, като лечението е насочено основно към контролиране на симптомите. Очаква се лекарите в Мумбай да извършат подробни прегледи, за да установят причината за симптомите на Икбал и да проучат възможните възможности за лечение.

Какво представлява мистериозната еритромелалгия?

Еритромелалгията, известна още като „болестта на Мичъл“, е изключително рядко и неврологично съдово заболяване, което засяга едва един на сто хиляди души. Тя се характеризира с епизодична или постоянна зачервена кожа, интензивно усещане за топлина и силна, пареща болка - най-често в крайниците, но в по-тежки случаи и по цялото тяло. Причината е смущение в стесняването и разширяването на кръвоносните съдове, както и увреждане на нервните окончания, изпращащи грешни сигнали за изгаряне към мозъка. За страдащите от това състояние студената вода или пълното потапяне често остават единственият начин за мигновено облекчение. Медицината все още търси окончателно лечение, като терапията се състои основно в овладяване на симптомите и овладяване на болковите кризи чрез медикаменти.