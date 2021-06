The Times: За европейците ЕС "е счупен"

М нозинството от европейците вярват, че Европейският съюз не функционира добре, доказателство за което е слабото управление на кризата с коронавируса и бавната, в сравнение с конкурентите, ваксинация срещу COVID-19.

След поредица от кризи през последните десет години правителствата в цяла Европа се надяваха, че ЕС може да се докаже и да поднови вярата в проекта, като се справи бързо с COVID-19. Но се случи точно обратното, пише The Times, цитиран от "Фокус".

Нови социологически проучвания и изследвания на Европейския съвет за външни отношения (ECFR) установиха, че по-голямата част от анкетираните във Франция, Германия, Италия, Испания и Австрия сега са на мнение, че европейският проект е "счупен".

"The slow and chaotic start to the vaccine rollout at the beginning of 2021 raised big questions about the EU’s capacity to steer its member states through the crisis."



