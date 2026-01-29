България

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

Мъжът загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя

29 януари 2026, 09:17
Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ш офьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Мъжът е загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя.

Задържаха шофьор с над 4.28 промила алкохол във Варна, имал и 14 фиша

Пристигналите на мястото на произшествието полицаи са му направили тест, който е показал 3,99 промила алкохол. 

По случая е образувано бързо производство.

По данни на "Пътна полиция" във Варна през миналата година в региона 626 шофьори са седнали зад волана след употреба на спиртни напитки, 263 от тях са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тежките катастрофи в областта са били 729.

Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
варна пиян шофьор катастрофа
