Американски F-15 се разби в Северно море

И зтребител на военновъздушните сили на САЩ - F-15, извършващ тренировъчен полет, падна в Северно море край брега на източната част на графство Йоркшир в Северна Англия. Това се посочва в съобщение, разпространено от 48-и изтребителен полк на ВВС на САЩ, цитирано от БГНЕС.

Един от оцелелите в самолетната катастрофа: "Всичко беше огън, хората крещяха"

US Air Force fighter jet from RAF Lakenheath has crashed in North Sea, during training mission https://t.co/QZBhsWEuXi