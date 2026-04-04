4 април: 22 години от черната нощ в пролома Гостун

Има дати, които времето не може да изличи, колкото и усърдно да се опитва. За Свищов и за цяла България 4 април е именно такава дата, белязана от ледените води на река Лим и безкрайната тишина, която последва молитвите на една нация.

Преди повече от две десетилетия, в една на пръв поглед обикновена неделна вечер, съдбата реши да пренапише историята на 12 български семейства, превръщайки училищната екскурзия в най-тежкия изпит по човечност и саможертва.

Когато пътят към дома се превърна в бездна

Всичко започва с радостни вълнения и планове за бъдещето. Група от близо 50 ученици от Свищов, придружени от своите учители, се завръщат от екскурзия в Дубровник. Атмосферата в автобуса е типично тийнейджърска – смях, споделени музикални плейлисти и умората от дългото пътуване. Никой не подозира, че на остър завой в пролома Гостун, на границата между Сърбия и Черна гора, животът им ще се преобърне буквално.

Около 22:00 ч. вечерта шофьорът губи контрол над тежката машина. Автобусът разкъсва мантинелата и полита в бездната, потапяйки се в придошлите и ледени води на река Лим. В този момент мракът се изпълва с писъци, а тинята и студът се превръщат в най-големия враг. Реката, обикновено спокойна, в онази нощ е била бурна и безмилостна, поглъщайки купето за броени минути.

Подвигът в мракa и цената на спасението

Сред хаоса и ужаса обаче изплуват истории за нечуван героизъм. Местни жители от близките села, сръбски и черногорски спасители, както и самите деца, започват отчаяна битка с времето.

Едно име остава завинаги изписано със златни букви в паметта на оцелелите – Юлиян Манзаров. 18-годишният младеж, който вместо да спаси себе си, се гмурка многократно в потъващия автобус, за да извади по-малките си приятели. Юлиян не излиза от водата жив, но неговата саможертва се превръща в символ на едно поколение, което в най-мрачния си час показа най-светлото от човешката душа.

Докато спасителните екипи работят при нечовешки условия, България застива пред телевизионните екрани. Новините са оскъдни, а надеждата бавно гасне с всяко изминало заглавие.

В крайна сметка равносметката е съкрушителна: 12 деца от Свищов остават завинаги в прегръдката на Лим. Имената на Александра, Антония, Виктор, Валентин, Глория, Женя, Лора, Светослав, Светослава, Теодора, Юлиян и Антоана се превърнаха в рана, която градът им и до днес носи с достойнство и тиха скръб.

Уроците, научени по най-болезнения начин

Трагедията при река Лим не беше просто инцидент, тя беше катализатор за фундаментални промени. Гневът и болката на родителите доведоха до пълна ревизия на правилата за организиране на ученически екскурзии.

Днес забраната за нощни преходи на деца е пряко наследство от онази фатална нощ – закон, написан с кръв, за да не се повтаря никога повече подобен кошмар. Контролът върху техническото състояние на автобусите и изискванията към превозвачите бяха затегнати до неузнаваемост.

Днес на мястото на катастрофата край пътя Биело поле – Приеполе се издига паметникът „Дванадесетте рози“. Всяка година там се събират почернени родители и оцелели, за да хвърлят цветя в реката.

Кървавият залез на Мартин Лутър Кинг

На 4 април 1968 г. светът затаи дъх. В една топла пролетна вечер в Мемфис, Тенеси, отекна изстрел, който не просто отне човешки живот, а разкъса тъканта на американското общество.

Д-р Мартин Лутър Кинг-младши – човекът, който имаше мечта и превърна думите в най-мощното оръжие срещу несправедливостта, падна покосен на балкона на мотел „Лорейн“. Смъртта му не беше просто край на една биография, а началото на бунт, който щеше да превърне борбата за граждански права в необратим процес.

Последната проповед: Среща със съдбата на балкона

Мартин Лутър Кинг пристига в Мемфис, за да подкрепи стачката на афроамериканските служители по чистотата, които се борят за достойно заплащане и човешки условия на труд. Само ден преди фаталния край, той произнася своята пророческа реч „Бях на върха на планината“. В нея, сякаш предусещайки края си, Кинг заявява, че е видял „Обетованата земя“, макар и да знае, че може би няма да стигне до нея заедно със своя народ.

Малко след 18:00 ч. на 4 април, докато се готви за вечеря с колеги, Кинг излиза на балкона пред стая 306. В този момент куршум, изстрелян от отсрещната страна на улицата, го поразява в челюстта и прекъсва гръбначния му стълб.

Въпреки спешната намеса в болницата „Сейнт Джоузеф“, най-влиятелният глас на мирната съпротива е обявен за мъртъв час по-късно. Новината застига Америка като мълния, отприщвайки вълна от гняв и скръб в над 100 града.

Ловът на Джеймс Ърл Рей: Убиецът в сянка

След покушението започва една от най-мащабните операции на ФБР. Основният заподозрян е Джеймс Ърл Рей – беглец от затвора с расистки убеждения. Рей успява да напусне страната и да стигне чак до Лондон, използвайки фалшиви паспорти, но два месеца по-късно е заловен на летище „Хийтроу“.

Въпреки че Рей първоначално се признава за виновен, за да избегне смъртното наказание, по-късно той оттегля показанията си и до смъртта си твърди, че е бил само пионка в по-голям заговор.

Теориите за конспирация около убийството на Кинг продължават да вълнуват историците и до днес, като мнозина сочат към възможна намеса на държавни структури, които са виждали в лицето на Кинг опасен радикален лидер. Независимо от детайлите на разследването, присъдата от 99 години затвор за Рей остава в сила до края на живота му.

Наследството, което никой куршум не може да убие

Убийството на Мартин Лутър Кинг не постигна целта, която неговите врагове се надяваха – то не уплаши движението за граждански права. Напротив, смъртта му подейства като катализатор за приемането на Закона за справедливо жилищно настаняване само седмица по-късно. Неговият принцип за ненасилствена съпротива се превърна в еталон за всяка борба за свобода по света – от Южна Африка до Източна Европа.

Днес мотелът „Лорейн“ е превърнат в Национален музей на гражданските права, а мястото, където падна Кинг, е светилище за милиони хора. Гласът му, призоваващ за свят, в който децата се съдят не по цвета на кожата им, а по силата на техния характер, отеква по-силно от всеки изстрел.

Още събития на 4 април:

1581 г. – След околосветско плаване Франсис Дрейк е обявен в Лондон за рицар.

1818 г. – Силно земетресение нанася щети в София.

1949 г. във Вашингтон е подписан договор за създаване на НАТО от 10 западноевропейски държави, САЩ и Канада.

Родени: