Слънце, облаци и дъжд: Какво време ни очаква днес

Д нес облачността над страната ще бъде променлива, по-значителна в следобедните часове над планинските райони, където на места ще превали краткотраен дъжд. В по-голямата част от страната обаче ще се радваме и на слънчеви часове. Минималните температури сутринта ще бъдат между 4° и 9°, в София 4°-5°, максималните - между 12° и 17°, в София – около 13°.

Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и в следобедните часове вече ще бъде по-високо от средното за месеца.



По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-14°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините също ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Прогноза за края на седмицата

В неделя валежите навсякъде ще спрат, като преди обяд все още слаби превалявания ще има в южните и планинските райони. Облачността над цялата страна ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Затоплянето ще продължи, като максималните температури ще достигнат между 15° и 20°.