Танкове под покривало: Какво крие Китай преди големия военен парад?

В идео, публикувано в китайската социална мрежа „Сяохуншу“, предизвика буря от спекулации. На кадрите се виждат неидентифицирани военни превозни средства, покрити със сини покривала, които преминават през градска зона. Въпреки че видеото бързо бе премахнато от китайските социални мрежи, то започна да набира популярност в платформата X (бившия Twitter), където предизвика оживени дискусии.

Анализ на американското издание The War Zone предполага, че превозните средства най-вероятно са танкове - към това сочат характерните звуци от двигателите, техният обем и силует. Въпреки това, поради покривалата и липсата на ясна визуална информация, типът на машините не може да бъде потвърден. Не е установено със сигурност и къде точно е заснето видеото, но експерти подозират, че кадрите са направени в близост до площад „Тянанмън“ в Пекин.

China is set to unveil a mystery tank during the September 3 military parade commemorating victory over militarist Japan—spotted with a distinctive camouflage pattern.🇨🇳 pic.twitter.com/AvoYu9dAhz