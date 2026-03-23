Свят

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

23 март 2026, 12:27
Източник: AP/БТА

И зраелската въздушна активност се засили през нощта в Южен Ливан, като бяха атакувани множество цели, съобщи Националната новинарска агенция на Ливан.

Израелските сили поразиха множество цели в Южен Ливан, принадлежащи на "Хизбула"

По информация на агенцията е нанесен въздушен удар в района между населените места Адшит и Кусайбе. Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут.

При отделен инцидент безпилотен летателен апарат е атакувал мотоциклет в Мадждал Селм.

На разсъмване израелски бойни самолети са извършили нови удари по градовете Шакра и Аайната, което показва продължаваща ескалация на въздушните операции в региона.

Южен Ливан е зона на продължително напрежение между Израел и шиитското движение "Хизбула", което има силно присъствие в района. След началото на конфликта в Газа през 2023 г. честотата на сблъсъците по израелско-ливанската граница значително се увеличи.

Израел редовно нанася въздушни удари по цели, за които твърди, че са свързани с инфраструктура или бойци на "Хизбула". От своя страна групировката извършва ракетни и артилерийски атаки по израелска територия.

Мостове, пътища и транспортна инфраструктура често попадат сред целите, тъй като се използват за придвижване на бойци и техника. Ударите с дронове по отделни превозни средства също са част от тактиката за поразяване на конкретни цели.

Ескалацията в Южен Ливан се разглежда като част от по-широкото напрежение в региона, което включва и конфликти между Иран, Израел и съюзнически групировки.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
