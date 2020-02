СЗО: Светът трябва да действа бързо, за да овладее коронавируса

В се повече намалява времето, в което ще може да се овладее разпространението на епидемията от новия коронавирус. Това предупреди генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от "Ройтерс"

Ананиев: 23-ма са изследвани за коронавирус у нас, няма заразени

Въпреки увеличаващия се брой на заразените и смъртните случаи, шефът на СЗО отбеляза, че продължава да смята, че разпространението на вируса все още може да бъде овладяно.

"Времето за реакция става все по-малко, затова трябва да действаме бързо, преди съвсем да е изтекло. Можем да избегнем сериозна криза, ако действаме адекватно. Ако обаче пропуснем възможността, ще имаме сериозен проблем", предупреди той.

World must act fast to contain coronavirus, says WHO's Tedros Adhanom Ghebreyesus https://t.co/Z6TUfRknQG via @Reuters pic.twitter.com/grxaa4GuFI

Починаха двама от заразените на кораба "Даймънд принсес"

Епидемията е заразила над 75 500 души в Китай и още 1150 в 26 други държави. По данни на СЗО над 2200 са жертвите в Китай, осем в други страни.

"Въпреки че общият брой случаи извън Китай остава относиелно нисък, ние сме обезпокоени от броя случаи без ясна епидемиологична връзка като пътувания или контакти с потвърден случай", подчерта Гебрейесус.

Международният екип от експерти, под ръководството на СЗО, е посетил Пекин и провинциите Съчуан и Гуандун, а утре ще посети град Ухан, който е епицентърът на епидемията.

Властите в китайската провинция Хубей, ревизираха броя на новите случаи, докладвани на 19 февруари, от 349 на 775.

По-рано днес регионалните власти заявиха, че ще добавят със задна дата няколко случаи към равносметката си за болестта, след като адаптирали методологията си да броят само случаите, засечени с генетични тестове, а не с компютърна томография.

По-късно през деня властите стигнаха до извода, че е било грешка да бъдат извадени случаите, които вече са били преброени.

В Украйна: Бунт срещу евакуирани от Ухан, пострадаха полицаи

Предишният брой от 349 нови заразени бе най-ниският докладван след 25 януари. Секретарят на организацията на комунистическата партия в провинция Хубей Ин Юн е наредил отпадналите случаи да бъдат възстановени и заяви, че който и да ги е извадил от равносметката, ще понесе отговорност.

Обединените арабски емирства съобщиха днес, че са регистрирали два нови случая на коронавируса, с което общият брой на заразените в ОАЕ достигна 11 души.

Заразата е установена при 34-годишен гражданин на Филипините и 39-годишен гражданин на Бангладеш, които са имали контакт с гражданин на Китай, дал положителна проба за коронавируса, съобщи в изявление здравното министерство. И двамата са в стабилно състояние.

Емирствата, които са голям международен въздушен транзитен център и туристически и бизнес хъб, регистрираха първия случай на коронавирус на 28 януари, когато членове на китайско семейство бяха диагностицирани със заболяването. Оттогава властите отмениха пътническите полети до континентален Китай с изключение на Пекин.

Двама българи, завърнали се от Китай, под наблюдение заради коронавируса

Повечето от диагностицираните с вируса в емирствата досега са китайски граждани. Сред тях имаше още един филипинец, както и един индиец. Трима от предишните диагностицирани, всичките китайци, са се възстановили напълно. Правителството не съобщава къде са лекувани и кои чести от страната са посещавали.

А двадесет и девет годишен лекар почина от заполяването в Ухан предаде "Франс прес".

Пън Инхуа е починал вчера, след като се е заразил с коронавируса в една от болниците в Ухан, където е работел, съобщи днес китайската информационна агенция Синхуа.

Another young doctor dies of the virus. He was 29 years old. https://t.co/GhfB9Bevha