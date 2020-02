Починаха двама от заразените на кораба "Даймънд принсес"

Д вама заразени с новия коронавирус пътници от поставения под карантина в Япония круизен кораб "Даймънд принсес" починаха, съобщиха днес японски медии, цитирани от Франс прес.

Жертвите са мъж и жена на 80-години. Националностите им не се съобщават.

Това са първите смъртни случаи сред над 600-те потвърдени носители на вируса на борда на кораба. Според телевизия Ен Ейч Кей мъжът и жената са били евакуирани от кораба на 11 и 12 февруари.

Two elderly Diamond Princess cruise ship passengers who were hospitalized with viral infection have died, Japan's health ministry says. https://t.co/WR3TAGXzjs

Вчера от "Даймънд принсес" слязоха около 500 души, минали двуседмична карантина, у които вирусът не бе открит.

Евакуацията на всички пасажери се очаква да отнеме най-малко три дни.

#Coronavirus latest:

-China death toll rises to 2,118

-Mainland now has over 74,000 cases

-Japan reports 2 deaths from cruise ship

-U.S. condemns China’s expulsion of WSJ reportershttps://t.co/MgLzL60xzh